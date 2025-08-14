Pré-ouverture Wall Street vue en ordre dispersé, l'attention se tourne vers le sommet Trump-Poutine

publié le 15/08/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance, avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,58% pour le Dow Jones, de 0,04% pour le Standard & Poor's-500, mais en baisse de 0,19% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,64% à 7.920,89 points vers 10h17 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,26% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,16% et le Stoxx 600 progresse de 0,16%.

Ce vendredi, l'attention des investisseurs se porte sur la géopolitique et vers l'Alaska, où Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront aux environs de 19h30 GMT, à Anchorage, pour la première fois depuis 2018, dans le cadre d'un sommet très attendu destiné à avancer vers un cessez-le-feu en Ukraine. Une conférence de presse commune à l'issue de la rencontre est prévue.

"Il existe encore une légère prime de risque sur les marchés européens en raison de la guerre. Toute forme de résolution finira par la réduire", a déclaré Shaniel Ramjee, co-responsable multi-actifs chez Pictet Asset Management, ajoutant que les prix du pétrole et d'autres matières premières pourraient également réagir.

Cette réunion, à laquelle le président ukrainien Volodimir Zelensky n'a pas été convié, alimente les préoccupations de l'Ukraine et de ses alliés européens qui redoutent qu'un accord défavorable à Kyiv ne soit scellé. Lors d'une réunion virtuelle mercredi, ils ont dit avoir reçu des garanties de la part de Donald Trump que les questions territoriales seraient discutées seulement en présence de l'Ukraine.

"Mais je pense que les marchés ont appris à ne pas trop attendre de ces négociations. Finalement, Zelensky et les Européens ne sont pas invités. Ils devront être impliqués dans toute négociation finale", selon Shaniel Ramjee. "La grande question sera bien sûr de savoir si, même en cas de cessez-le-feu, celui-ci sera durable", a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group.

Sur le front des données économiques, les investisseurs attendent une série d'indicateurs clef, notamment la publication des ventes au détail aux Etats-Unis à 12h30 GMT, alors que la hausse inattendue des prix à la production jeudi a ravivé les craintes inflationnistes et tempéré les anticipations concernant une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année.

"Cela a permis de mettre fin à toutes les discussions concernant une baisse de 50 points de base (en septembre)", estime Mike Houlahan, directeur chez Electus Financial Ltd à Auckland.

VALEURS EN EUROPE

Le joaillier danois Pandora chute de plus de 13% après la publication de ses résultats trimestriels.

TAUX

Les rendements américains sont en petite baisse vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,2 point de base à 4,2907%. Le deux ans abandonne 1,1 point de base à 3,7276%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 4,0 points de base à 2,7465%. Le deux ans prend 0,6 point de base à 1,9506%.

CHANGES

Le dollar recule vendredi, les investisseurs restant prudents quant aux perspectives de taux d'intérêt avant la publication des données sur les prix à l'importation, après que les chiffres récents ont suggéré une possible accélération de l'inflation dans les mois à venir.

Le dollar perd 0,39% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,35% à 1,1687 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse vendredi, l'attentisme dominant avant le sommet Trump-Poutine en Alaska.

Le Brent abandonne 0,58% à 66,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) rcule de 0,69% à 63,52 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)