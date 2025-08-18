Ouverture CAC 40: l'espoir d'un compromis en Ukraine soutient les marchés

publié le 19/08/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris s'arroge près de 0,6 % ce matin, autour des 7930 points, tirée par Renault, Pernod Ricard ou encore Kering (près de +2 % chacun).La mobilisation tous azimuts des chefs d'État européens autour du président ukrainien n'a débouché sur aucun accord définitif hier, mais les idées avancéesafin de garantir la sécurité de l'Ukraine ont été considérées des deux côtés de l'Atlantique comme une bonne base de progrès pour parvenir à un prochain compromis.

La réunion a conduit à une promesse de prolongation de ces efforts diplomatiques, mais surtout à la possibilité d'un rendez-vous entre Zelensky et Poutine dans les prochaines semaines.'Un pas vers une trêve améliorerait sans aucun doute le climat économique en Europe', rappelait hier Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS.'Si des signes en vue d'un cessez-le-feu devaient apparaître, l'attention des marchés se tournerait vite vers la reconstruction de l'Ukraine, l'espoir d'un meilleur approvisionnement en hydrocarbures - donc des prix de l'énergie plus bas en Europe - et, peut-être, la levée de certaines sanctions contre la Russie', souligne le stratège.

Mark Haefele rappelle qu'une étude de la Banque mondiale avait estimé, en février dernier, la manne financière associée à la reconstruction de l'Ukraine à 524 milliards d'euros sur dix ans, soit près de 2,8 fois le PIB nominal du pays prévu en 2024.Côté marchés, les actions de la zone euro se négocient avec une décote de 21 % par rapport à leurs homologues américaines, relève Mark Haefele, contre une moyenne historique de 11 % depuis 2008.'Ce fossé s'est creusé après le déclenchement de la guerre et une paix durable pourrait aider à combler cet écart', juge l'analyste.Les marchés d'actions américains ont évolué sans direction claire hier, les investisseurs ayant ignoré les derniers développements géopolitiques et rechigné à prendre position à quelques jours du symposium de Jackson Hole.

Les intervenants veulent savoir si Jerome Powell, le président de la Fed, s'alignera lors de sa prise de parole de vendredi sur la perception du marché selon laquelle une baisse des taux en septembre est quasiment acquise, ou bien si le patron de l'institution cherchera, une nouvelle fois, à se préserver une marge de manoeuvre relativement large en matière de politique monétaire.'Paradoxalement, le fait que Powell, afin d'éviter de 'faire tanguer le navire' à Jackson Hole, s'en tienne à son discours récent de 'patience' et de 'dépendance aux données', risquerait justement de le faire bouger assez fortement, étant donné à quel point les marchés sont aujourd'hui convaincus qu'une baisse des taux en septembre est acquise', prévient Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.D'après le baromètre FedWatch de CME Group, les traders intègrent une probabilité estimée à 83,6 % d'une baisse d'un quart de point de l'objectif de taux des fonds fédéraux le mois prochain, contre 55,9 % il y a un mois, mais à comparer avec 93,9 % il y a encore une semaine.

Les investisseurs seront par ailleurs attentifs aux derniers chiffres des mises en chantier et des permis de construire aux Etats-Unis, attendus en baisse en juillet du fait des niveaux toujours élevés des taux qui pénalisent l'activité sur le marché de l'immobilier.Les résultats de la chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot tomberont de leur côté à la mi-journée.À Londres, le Brent cède 0,6 %, à 66 USD le baril. De son côté, l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,167 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Aéroports de Paris (ADP) revendique un trafic au niveau du groupe de 36,3 millions de passagers pour le mois de juillet 2025, en légère hausse de 1,4 % par rapport à la même période de l'année dernière.Europlasma annonce la décision de son conseil d'administration de procéder à un regroupement d'actions, par échange de 2500 anciennes contre une nouvelle, une opération sans impact sur la valeur globale des titres, exception faite des rompus.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.