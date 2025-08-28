Fermeture Wall Street termine en hausse après les résultats de Nvidia

publié le 28/08/2025

par Noel Randewich

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, après que les résultats financiers de Nvidia ont confirmé que les dépenses liées à l'infrastructure d'intelligence artificielle restaient solides.

L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 71,67 points, à 45.636,90 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 20,46 points, soit 0,32% à 6.501,86 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 115,02 points, soit 0,53% à 21.705,158 points.

Nvidia a perdu jusqu'à 2,9% lors de la séance de jeudi, alors que les incertitudes liées à la guerre commerciale sino-américaine ont contraint le groupe à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles publiées mercredi soir.

Les investisseurs ont toutefois estimé que les résultats de l'entreprise confirmaient que la demande en technologies de l'intelligence artificielle (IA) restait forte.

Les grands noms du secteur comme Microsoft, Amazon et Meta Platforms ont progressé.

"Nvidia est tellement unique que dire que ses résultats sont décevants revient à fixer les attentes à un niveau quasi impossible à atteindre", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird. "Il est évident que le principal moteur structurel de ce marché, à savoir l'IA, n'est pas près de disparaître ou de ralentir."

Aux valeurs, Nike a oscillé entre de légères pertes et de légers gains après que le vendeur de vêtements de sport a annoncé qu'il allait supprimer moins de 1 % de ses effectifs alors qu'il lutte pour regagner les parts de marché perdues au profit de ses concurrents.

Snowflake a progressé après avoir relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.

HP Inc a également avancé après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du marché.

(Avec Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore; version française Camille Raynaud)