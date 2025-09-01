Ouverture CAC40: quasi stable avant les chiffres de l'emploi américain

publié le 01/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris débute la séance sur de faibles variations lundi dans une séance calme en l'absence de Wall Street et dans l'attente de la publication, plus tard cette semaine, des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui se révéleront déterminants pour l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et pour l'orientation des marchés.

L'indice CAC 40 avance de 0,2% vers 7720 points. Le calme devrait largement s'imposer aujourd'hui sur les places européennes à l'occasion d'une journée qui s'annonce peu animée du fait de la fermeture de New York en raison du jour férié de 'Labor Day', qui marque habituellement la fin des congés d'été Outre-Atlantique. Si le mois d'août a été riche en événements de premier plan (résultats de Nvidia, Jackson Hole, vote de confiance en France,.

..), la trêve estivale semble désormais bel et bien terminée puisqu'une véritable épreuve de vérité interviendra vendredi avec la publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois d'août. Cette statistique fétiche des investisseurs sera d'autant plus suivie que le président de la Fed, Jerome Powell, en a clairement fait un élément d'orientation de sa politique monétaire lors de son discours au symposium des grands argentiers mondiaux tenu dans le Wyoming, il y a une dizaine de jours.

Publiés vendredi, ces chiffres devraient apporter de précieuses indications quant au calendrier et au rythme auquel la banque centrale américain pourrait abaisser ses taux, le scénario d'une baisse de 25 points de base le 17 septembre étant toujours privilégiée par plus de 87% des investisseurs selon l'outil FedWatch du CME Group. Mais les derniers indicateurs en date, notamment la croissance du PIB au deuxième trimestre de jeudi dernier, ont confirmé la vigueur sous-jacente de l'économie, ce qui justifie a fortiori l'absence de mesure de soutien à l'économie.

Inversement, une pression de plus en plus forte s'exerce en provenance de la Maison Blanche, mais aussi au sein même de la Réserve fédérale, afin qu'un assouplissement monétaire ne survienne pas trop tard face à une éventuelle détérioration trop brutale du marché du travail. Dans ce contexte, les marchés d'actions pourraient bien faire du surplace au cours des séances qui viennent dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi, pour lesquels les économistes attendent 90.000 créations d'emplois non agricoles, contre 83.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui pourrait remonter de 4,2% à 4,3%.

Le 'rally' boursier de ces derniers mois s'est largement appuyé sur la perspective d'une baisse prochaine des taux aux Etats-Unis, mais certains stratégistes mettent en garde contre un éventuel mouvement de repli, alors que le S&P 500 a atteint de nouveaux records la semaine passée. En plus des données officielles du Département du Travail, cette semaine écourtée à Wall Street sera également marquée par la parution de deux autres enquêtes sur l'emploi, celle de JOLTS mercredi, puis celle d'ADP jeudi. Les indice ISM du secteur manufacturier (mardi) et des services (jeudi) donneront par ailleurs un aperçu de l'activité économique aux Etats-Unis.

En Europe, les investisseurs surveilleront surtout les chiffres de l'inflation en août dans la zone euro, qui paraîtront demain. Enfin, l'évolution du marché parisien pourrait bien évidemment être bouleversée par le climat d'instabilité politique qui règne en France, à une semaine du vote de confiance crucial décidé par François Bayrou sur l'avenir de son gouvernement. Bon nombre d'analystes ont récemment relativisé la portée de l'événement, rappelant qu'en décembre 2024, la motion de censure qui avait fait chuter le gouvernement Barnier n'avait pas empêché le CAC 40 de progresser de plus de 3% durant la phase d'incertitude de deux semaines qui avait entouré son sort.

La semaine passée, l'indice parisien a essuyé une perte de plus de 3%, mais réussi de justesse à sauver le support des 7700 points.