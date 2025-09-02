Pré-clôture CAC40 : Wall Street plombe l'ambiance, le VIX fait une embardée de +25%

publié le 02/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris recule (-074%) vient de doubler ses pertes en 1 heure mais surperforme les places européennes qui chutent de -1,3% (E-Stoxx50), plombées par les -2,3% du DAX40 (plombé par Siemens et Vonovia à -5%, Infineon ou Sartorius à -4%).

Cela ne s'arrange pas non plus à Wall Street qui a réouvert en nette baisse après un pont de 3 jours (Labor Day) : -1,4% sur le S&P500 et sur le Nasdaq mais le phénomène le plus marquant, c'est le 'VIX' qui s'emballe de +25% vers 19,10 alors qu'il gravitait en zone ' de complaisance' autour de 14/14,5 depuis une semaine.

Quelque chose est en train de bouger...Côté 'stats', les intervenants ont pris connaissance à 11h des données préliminaires sur l'inflation en zone euro : la progression est limitée pour s'établir à 2,1% en août 2025, contre 2% en juillet, selon une estimation rapide d'Eurostat, alors que le consensus tablait sur une stabilité à 2%, un chiffre correspondant à l'objectif de la BCE.

Au mois de juillet, la BCE avait mis un terme à une série de huit baisses de taux en un an, considérant que sa politique monétaire était désormais bien calibrée après avoir ramené son taux de dépôt de 4% à 2%.Si la BCE n'a pas totalement fermé la porte à une poursuite de son assouplissement supplémentaire, les derniers propos jugés moins accommodants ('hawkish') de Christine Lagarde, sa présidente, n'ont montré aucune urgence à aller dans ce sens.

La probabilité d'une nouvelle baisse de taux en Europe reste proche de zéro.Les marchés d'actions mondiaux demeurent néanmoins soutenus par la perspective d'une prochaine baisse de taux de la Réservé fédérale américaine, alors que Jerome Powell a indiqué il y a une dizaine de jours à l'occasion du symposium de Jackson Hole qu'il portait dorénavant davantage d'attention aux chiffres de l'emploi qu'à ceux de l'inflation en vue de déterminer l'évolution à court terme de sa politique.

Le rapport sur l'emploi qui sera publié vendredi n'en sera donc que plus suivi, sachant que ces chiffres pourraient aider les investisseurs à arrêter leurs paris sur le scénario d'une baisse de taux de 25 points de base le 17 septembre, une hypothèse toujours privilégiée par près de 90% des traders selon le baromètre FedWatch du CME.Ces anticipations ne devraient pas varier avec l'indice ISM manufacturier : les économistes s'attendent à ce que celui-ci témoigne d'une légère amélioration de la tendance dans l'industrie en août, avec un indice qui devrait remonter autour de 49 contre 48 en juillet, même s'il devrait rester en dessous du seuil de 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.

Au-delà de l'ISM lui-même, les investisseurs vont surtout surveiller les composantes de l'emploi (combien de postes ont été perdus dans le secteur) et des prix payés (qui donne une idée de l'évolution de l'inflation) afin de se faire une idée sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis avant les indicateurs de premier plan à venir ces prochains jours.Les rendements obligataires de référence de la zone euro varient après la publication des chiffres de l'inflation en zone euro : une tension était déjà bien en place avant ce chiffres. Le Bund allemand à dix ans se tend de +4Pts à 2,7886% et cela se gâte pour nos OAT t françaises qui se dégradent de +5,2Pts pour s'établir vers 3,598%, donnant un 'spread' qui se retend à 81 points de base.

Sur le marché des devises, le dollar rebondit plus franchement ce soir et le 'dollar index' grimpe de +0,45% vers 98,2: l'Euro retombe symétriquement de -0,453% sous la barre de 1,17, vers 1,16650.Après avoir aligné deux semaines consécutives de progression, le marché pétrolier reste orienté à la hausse en vue de la tenue, dimanche, d'une nouvelle réunion de l'Opep+ qui pourrait faire apparaître des perspectives plus favorables pour la demande.Le Brent prend 0,7% à 68,7$ dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,7% à 65 dollars.Portés par les anticipations d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain, qui améliorent leurs perspectives de rendement, les métaux précieux se distinguent tout particulièrement ce matin.

L'or établit de nouveaux records absolus au-delà de 3500 dollars l'once et l'argent revient, au-delà de 40 dollars l'once, à des sommets jamais atteints en 14 ans.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.