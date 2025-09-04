Pré-ouverture Wall Street vue prudente avec l'emploi US

publié le 05/09/2025

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue stable ou en légère hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent à mi-séance dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street prudente, le Dow Jones s'affichant stable tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,17% et le Nasdaq 0,48%.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,04% à 7.701,79 points vers 10h23 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,26%, tandis que le FTSE à Londres progresse de 0,24%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,28%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,17% et le Stoxx 600 croît de 0,26%.

Les investisseurs attendent vendredi les données sur les créations d'emplois non agricoles pour août aux Etats-Unis afin de finaliser leurs anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) après une semaine chargée en indicateurs.

"Le rapport mensuel sur l?emploi américain est toujours un évènement à suivre, mais après le limogeage de la responsable du Bureau Of Labor Statistics par Donald Trump et la proximité de la réunion de la Fed, celui-ci cristallisera l?attention des marchés", résume dans une note publiée vendredi Alexandre Baradez, responsable de l?analyse marchés chez IG France.

Après une hausse plus importante que prévu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage en août et un ralentissement des embauches dans le secteur privé, qui s?ajoutent à un rapport JOLTS peu optimiste, les analystes misent déjà largement sur une baisse des taux lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine.

Ce net ralentissement du marché du travail devrait suffire pour que la Fed baisse des taux de 25 points de base dans deux semaines, expliquait jeudi dans une note, Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR Asset Management.

"Un mauvais rapport sur l?emploi pour le mois d?août et/ou des révisions annuelles du niveau d?emploi très négatives (publiées le 9 septembre) pourraient même ouvrir la voie à une baisse de 50 points de base", continuait-il.

Attention toutefois à ce qu'une bonne nouvelle pour les marchés ne cache pas des difficultés plus profondes : "Le marché peut se réjouir que la Fed s?apprête à reprendre son cycle de baisse des taux, mais la raison sous-jacente est qu?elle craint un gros coup de froid sur l?économie", prévient dans une note Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3US0EJ]

Broadcom prend plus de 7% en pré-ouverture avec ses perspectives optimistes liées à l'intelligence artificielle et l'engagement de son dirigeant Hock Tan à rester en poste pendant 5 années supplémentaires.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur technologique est à la hausse vendredi, s'adjugeant 0,78%, soutenu par l'annonce du rachat par l'américain Cadense Design de la société suédoise Hexagon AB, qui prend 7,12%, pour 2,7 milliards d'euros.

En Allemagne, Thyssenkrupp Steel Europe grimpe de 5,07% après que les salariés ont voté en faveur d'un plan de restructuration pour relancer le plus grand sidérurgiste allemand.

Au contraire, le spécialiste des logiciels du secteur bancaire Temenos lâche 15,06% après le départ de son directeur général.

À Londres, Admiral Group abandonne de son côté 2,8% après que Peel Hunt a abaissé sa recommandation sur le titre à "vendre".

En France, L'Oréal et LVMH signent les plus fortes baisses du CAC 40 avec des pertes de 1,34% et 1,19% tandis que STMicroelectronics et Stellantis affichent les plus fortes progressions avec respectivement un gain de 5,12% et 2,08%.

TAUX

Après les fortes hausses du début de semaine, les marchés obligataires se détendent légèrement vendredi, aidés aussi par les anticipations de baisses des taux de la Fed en amont de la publication du rapport mensuel de l'emploi US.

Le rendement du dix ans allemand recule de 1,5 point de base à 2,708%, celui de l'OAT française de même échéance de 2,4 pb à 3,4693% et celui du dix ans anglais de 1,8 pb à 4,706%.

Le rendement du Treasury à dix ans perd 1,9 pb à 4,1568%, tandis que le rendement du titre à deux ans est stable à 3,5854%.

CHANGES

Le dollar lâche de nouveau du terrain vendredi, l'économie américaine ne rassurant toujours pas les investisseurs.

Le dollar perd 0,37% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne au contraire 0,38% à 1,1693 dollar et la livre sterling 0,36% à 1,3481 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont orientés à la baisse pour la troisième séance consécutives et devraient enregistrer leur première perte hebdomadaire en trois semaines avec les craintes autour d'une hausse de l'offre et de stocks de bruts américains qui pourraient surprendre.

Le Brent recule de 0,25% à 66,82 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 0,43% à 63,21 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)