Ouverture Wall Street ouvre en hausse avec des baisses de taux en vue

publié le 08/09/2025

PARIS (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi avec les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 19,79 points, soit 0,04% à 45.420,65 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,26% à 6.498,20 points. Le Nasdaq Composite prend 0,62% soit 135,26 points, à 21.835,648.

La Bourse de Wall Street s'oriente vers un rebond lundi après la baisse de la dernière séance liée aux craintes sur l'économie américaine.

Vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi a fait état de créations d'emplois non agricoles bien inférieures aux attentes et a mis en évidence l'état morose de l'économie.

C'est désormais la réaction de la Réserve fédérale américaine (Fed), avec une baisse des taux attendue dès septembre, qui soutient les indices outre-Atlantique.

Les marchés considèrent maintenant qu'il y a 88% de chances que les taux de la Fed soient réduits de 25 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Standard Chartered s'attend même à une baisse de 50 points de base en septembre, contre une baisse de 25 points de base prévue initialement.

Surtout, plusieurs analystes prévoient dorénavant trois baisses de taux cette année, contre deux précédemment.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)