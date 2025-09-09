Ouverture Wall Street ouvre en légère hausse avant une révision des chiffres de l'emploi US

publié le 09/09/2025

(Reuters) -La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication d'une révision des chiffres de l'emploi américain plus tard dans la journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 12,76 points, soit 0,03% à 45.527,71 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 6.500,63 points.

Le Nasdaq Composite, qui a franchi un niveau record lundi, prend 0,20%, soit 43,94 points, à 21.842,64.

Le Bureau of Labor Statistics publiera une révision préliminaire des chiffres de l'emploi pour les 12 mois jusqu'en mars à 14h00 GMT, qui sera suivie de près par les analystes à la recherche de signes d'un ralentissement du marché du travail et, par conséquent, d'arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) ce mois-ci.

Les derniers indicateurs concernant la santé du marché du travail aux Etats-Unis ont déjà semé le doute dans l'esprit des investisseurs et des responsables de la banque centrale, et les opérateurs anticipent largement une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine.

Le rapport sur l'inflation attendu jeudi sera également suivi de près afin d'évaluer l'impact de la politique commerciale du président américain Donald Trump sur l'économie nationale.

Aux valeurs, Fox baisse de 4,8% et News Corp de 2,8% après que la famille Murdoch a conclu un accord donnant à Lachlan Murdoch, fils aîné de Rupert Murdoch, proche des Conservateurs américains, le contrôle sur l'empire médiatique familial, qui inclut la chaîne de télévision Fox News et le Wall Street Journal.

UnitedHealth progresse pour sa part de 3,2%, l'assureur santé ayant annoncé qu'il s'attendait à ce que les inscriptions aux régimes d'assurance maladie Medicare les mieux notés soient conformes à ses prévisions.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)