Pré-ouverture Wall Street vue en légère baisse, l'Europe consolide après les récents gains

publié le 12/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) -Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes, à l'exception de Londres, reculent vendredi à mi-séance, le marché se consolidant après les gains de la veille, alors que les investisseurs digèrent le renforcement des anticipations d'une baisse des taux de la Fed et attendent la note de crédit de Fitch pour la France. Après avoir fini à des niveaux record jeudi, les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 et stable pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,45% à 7.788,25 points vers 10h55 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,25%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 prend 0,37%, soutenu notamment par les ressources de base (+185%).

L'indice EuroStoxx 50 abandonne 0,34% et le FTSEurofirst 300 0,11%. Le Stoxx 600 perd à son tour 0,10%, mais est en passe d'enregistrer sa première hausse hebdomadaire en trois semaines, porté par les espoirs d'un assouplissement monétaire très attendu de la part de la Fed.

Les Bourses consolident vendredi après les gains liés aux attentes sur la politique monétaire américaine, une baisse des taux étant attendue ce mois-ci en raison des difficultés du marché du travail et malgré une légère accélération de l'inflation CPI en août.

En zone euro, l'inflation reste proche de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) et l'économie fait preuve de résilience, si bien que les investisseurs ne prévoient pas de nouvel assouplissement avant l'année prochaine. La BCE a maintenu jeudi ses taux d'intérêt inchangés et n'a donné aucune indication concernant sa prochaine décision. La fin de la semaine réserve par ailleurs un test important pour la France : l'agence Fitch doit publier dans la soirée sa révision de la note de crédit du pays et les acteurs du marché se préparent à une éventuelle dégradation alors que le président Emmanuel Macron vient de nommer son cinquième Premier ministre en moins de deux ans dans un contexte d'incertitudes sur la réduction des dépenses publiques. L'agence de notation a maintenu en mars dernier sa note à AA- en lui associant une perspective négative.

Les investisseurs attendent par ailleurs l'indice de confiance de l'Université de Michigan à 14h00 GMT.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Adobe prend 3,6% en avant-Bourse après avoir relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice 2025.

VALEURS EN EUROPE

Robertet progresse d'environ 5% après que le fabricant français de matières premières pour parfums a annoncé une hausse de son bénéfice au premier semestre et confirmé ses prévisions pour l'exercice fiscal.

Vallourec, qui a annoncé jeudi soir avoir remporté un contrat auprès du groupe brésilien Petrobras, prend 3,5%. Ailleurs en Europe, le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis cède 2,56% après que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le titre en raison de la concurrence croissante des médicaments génériques.

Le groupe britannique Ocado chute de 12,9% après que son partenaire américain Kroger a annoncé qu'il allait revoir ses investissements dans les entrepôts.

Sabadell recule pour sa part de près de 0,6% à Madrid alors que le conseil d'administration de la banque espagnole a recommandé vendredi à l'unanimité à ses actionnaires de ne pas accepter l'offre publique d'achat hostile de BBVA BBVA.MC (-0,5%).

TAUX

Les rendements obligataires sont en hausse dans la zone euro après le statu quo sur les taux annoncé jeudi par le BCE.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend près de quatre points de base, à 2,6891%. Le deux ans avance pour sa part de trois points, à 2,0158%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans gagne 3,2 points de base, à 3,4708%, avant la révision de la note de crédit de Fitch.

Aux États-Unis, après les baisses de jeudi liées au renforcement des perspectives concernant la réduction des taux de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 2,3 points de base, à 4,0338%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui évolue à 3,5494%.

CHANGES Le dollar progresse légèrement vendredi (+0,12%) face à un panier de devises de référence mais devrait enregistrer a deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

L'euro est plutôt stable (-0,02%) à 1,1731 dollar après avoir progressé la veille.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse vendredi, les craintes liées à l'offre excédentaire et à la baisse de la demande américaine ayant été compensées par les risques de perturbation de l'approvisionnement liés aux conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

Le Brent prend 0,92% à 66,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,77% à 62,85 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 12 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Indice de l'Université de septembre 58,0 58,2

Michigan (préliminaire)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Claude Chendjou)