Fermeture CAC 40: conclut la séance à l'équilibre, s'arroge +2% en hebdo

publié le 12/09/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir lâché jusqu'à 0,7% dans la matinée, la Bourse de Paris est à l'équilibre, concluant la séance sur un gain anecdotique de 0,02%, à 7825 points, avec le soutien de Thales (+2,8%), Capgemini (+1,6%) ou encore Bureau Veritas (+1,2%).

Au cours de la semaine écoulée, le CAC 40 gagne ainsi 2,1%, une hausse qui atteint 6,2% depuis le début de l'année.Outre-Atlantique, le Nasdaq prend 0,4% mais le S&P se montre plus hésitant (à l'équilibre), tandis que le Dow Jones cède 0,4%.Sur le front des statistiques - peu nombreuses aujourd'hui - on a appris que le moral des ménages états-uniens s'était détérioré plus fortement que prévu au mois de septembre, rapporte une enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a chuté de 58,2 en août à 55,4 en septembre quand les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.Joanne Hsu, l'auteure du rapport, met en évidence un pessimisme plus particulièrement marqué chez les ménages à revenus faibles et moyens, sur fond d'inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées, puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.

Malgré cette chute de moral, les T-Bonds se retendent de plus de 6 points en moyenne, avec le '10 ans' à 4,07% contre 4,01%, et le '30 ans' repasse de 4,65% à 4,70%.Côté Europe, malgré le passage de témoin assez fluide entre Bayrou et Lecornu à Matignon, l'incertitude politique est loin d'être levée dans l'Hexagone, mais les marchés semblent pour l'instant ignorer cette question. Ils ne se montrent pas non plus particulièrement inquiets d'un risque de dégradation de notre dette de 'AA' à simple 'A', alors que Fitch doit publier sa note dans la soirée.En tête du CAC 40, l'action Thales gagne plus de 10% sur la semaine, les investisseurs s'attendant à ce que le groupe profite de l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de la Défense.

Les actions françaises ont également bénéficié de la bonne tenue du marché de la dette en dépit des atermoiements politiques du moment.Sur le marché des emprunts d'État, le rendement des OAT françaises se retend de 6,1 points à 3,500%... mais cette dégradation est générale, puisque le Bund allemand (+6 points) oscille autour de 2,71% (soit un 'spread' qui reste inférieur à 80 pb, un niveau jugé acceptable pour les marchés), et les BTP italiens se tendent de 6 points à 3,5420%.Les investisseurs n'ont guère réagi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé hier que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.

L'euro gagne 0,6% face au billet vert, à 1,171 USD. Le baril de pétrole se redresse vivement à Londres à 67,6 USD (+1,9%).Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom a annoncé vendredi avoir remporté un contrat de dix ans avec Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) pour la maintenance de trains de métro dans le cadre d'un accord valorisé autour de 42 millions d'euros.MBDA, coentreprise d'Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), fait part de la présentation de SPEAR GLIDE, une nouvelle capacité de la famille de systèmes d'armes de précision SPEAR, à l'occasion du salon DSEI UK 2025.Airbus indique que Air Niugini, transporteur national de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a pris livraison de son premier A220-300, loué auprès d'Azorra. Il devient ainsi le 25e opérateur mondial de cet appareil, désormais en service auprès de transporteurs sur cinq continents.

Crédit Agricole a annoncé vendredi son intention de rembourser ses obligations sociales senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable, émises en octobre 2022 pour un montant nominal total de un milliard d'euros.Enfin, Mauna Kea Technologies annonce la présentation de son plan de sauvegarde, visant à réduire son endettement de 40 millions d'euros à environ 10 millions d'euros et à renforcer ses fonds propres via une augmentation de capital d'au moins 5 MEUR, réservée à des investisseurs identifiés.