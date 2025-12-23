Pré-ouverture CAC40 : vers un début de semaine plutôt de bonne humeur

publié le 29/12/2025

(Zonebourse.com) - Au vu de futures en hausse de 14 points vers 8124, le CAC 40 parisien devrait entamer cette semaine de trêve des confiseurs plutôt de bonne humeur, malgré l'absence de nombreux opérateurs et sur fond d'une actualité qui s'annonce ténue.Cette période d'accalmie entre les fêtes de fin d'année laisse naturellement aux professionnels des marchés le temps de faire le bilan de l'année qui s'achève et de s'interroger sur les perspectives pour celle qui s'annonce.

"Conditions macroéconomiques résilientes, croissance des bénéfices grâce à l'IA et politique monétaire souple ont généré des rendements à deux chiffres sur les marchés développés", résumait Swiss Life Asset Managers il y a quelques jours.SLAM pointait plus largement des "gains solides des actions mondiales en 2025 malgré la volatilité", et même si "les tensions commerciales et risques géopolitiques ont déclenché des corrections intermittentes" en cours d'année.Ainsi, à ce stade, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 9,8% depuis le 1er janvier, sous-performant toutefois l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 ( 16% environ), ainsi que l'indice américain de référence S&P 500 ( 17,8%).

Selon SLAM, "2026 devrait être la 4e année consécutive de rendements solides". "Solide soutien monétaire et budgétaire et une croissance résiliente du PIB et des bénéfices expliquent la cible 6% à 12% pour les actions mondiales", jugeait-il.En attendant la nouvelle année, la semaine s'annonce d'autant plus calme que les données macroéconomiques se feront rares, en tout cas jusqu'à ce vendredi, quand paraitront les indices PMI pour le secteur manufacturier en Europe et aux Etats-Unis.Dans l'actualité des valeurs, Alstom a signé un contrat pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU destinés au Mexique, dont 33 trains longue distance et 14 trains périurbains, un contrat évalué à environ 920 millions d'euros.

Atos Group a conclu un accord engageant pour la cession à Semantix, de ses activités sud-américaines comptant actuellement environ 2800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou.