Wall Street termine en hausse avant la réunion de la Fed

publié le 16/09/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq touchant des records intrajournaliers, avant une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (FED) qui devrait voir l'institution financière baisser ses taux d'intérêt pour la première fois en 2025.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 49,23 points, à 45.883,45 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 30,99 points, soit 0,47% à 6.615,28 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 207,65 points, soit 0,94% à 22.348,749 points.

La perspective quasi certaine que la Réserve fédérale américaine (Fed) reprenne mercredi son cycle d'assouplissement monétaire et ouvre la voie à une série de baisses des taux d'intérêt a stimulé les marchés d'actions.

La Fed devrait en effet réduire ses taux de 25 points de base mercredi à l'issue d'une réunion de deux jours, ce qui marquera sa première baisse cette année et la reprise du cycle d'assouplissement amorcé en septembre 2024, mais interrompu en janvier dernier en raison de l'incertitude générée par le second mandat de Donald Trump, notamment en ce qui concerne les droits de douane et leur impact sur l'inflation.

Les traders tablent sur un assouplissement monétaire de 68,9 points d'ici fin 2025 aux Etats-Unis, selon les données compilées par LSEG, en réponse notamment au ralentissement du marché du travail et, dans ce contexte, toute approche stricte de la Fed dans ses perspectives pourrait décevoir.

"Le marché compte sur une espèce de scénario idéal où le marché de l'emploi serait trop faible pour inciter la Réserve fédérale à commencer une série de baisses de taux, pas une seule, sans perturber la croissance globale", a déclaré Carol Schleif, chef des placements chez BMO Family Office. "Je pense que les marchés seront déçus si la Fed ne laisse pas entrevoir une intention de poursuivre ses baisses de taux."

Aux valeurs, le fabricant de voitures électriques Tesla grimpe de 3,6% après qu'un dépôt réglementaire a révélé que son patron, Elon Musk, avait acheté pour près d'un milliard de dollars (850,12 millions d'euros) d'actions du constructeur de véhicules électriques (VE).

Alphabet a par ailleurs dépassé pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et une décision favorable en matière de concurrence.

Nvidia a baissé de 0,04% après que le gendarme chinois des marchés financiers a déclaré lundi qu'une enquête préliminaire avait conclu que le géant américain des puces électroniques avait violé la loi anti-monopole du pays.

(Reportage par Zhifan Liu)