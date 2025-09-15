Pré-ouverture Wall Street vue en légère hausse, l'Europe recule sur fond de prudence sur les taux

publié le 16/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes reculent mardi à mi-séance, entraînées par les banques et les assureurs, et alors que les investisseurs se montrent prudents à la veille de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable pour le Dow Jones, et en légère hausse pour le Standard & Poor's-500 (0,18%) et pour le Nasdaq (de 0,28%).

À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 7.892,68 points vers 10h44 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,46% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,02%, et le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 abandonnent tous deux 0,20%.

Les réunions des banques centrales monopolisent toute l'attention des investisseurs cette semaine, alors que la Fed devrait annoncer une baisse de 25 points de base de ses taux mercredi, la première depuis décembre 2024, après une série de signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

Si les attentes concernant la Fed ont récemment stimulé les marchés d'actions, en particulier aux États-Unis, ceux-ci se montrent prudents en Europe après les gains enregistrés lundi et en raison des prévisions relatives aux taux d'intérêt sur le Vieux Continent, car la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir sa politique monétaire inchangée pendant au moins un certain temps. Le recul des banques <. SX7E> (-0,86%) et les assureurs (-1,32%), deux secteurs sensibles aux prévisions sur les taux d'intérêt, en est la preuve.

"Les marchés prennent probablement conscience qu'il n'y aura pas d'autres baisses de taux de la part de la BCE, ce qui compense les anticipations d'un retour de la Fed à sa politique d'assouplissement", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities à Londres.

Les opérateurs tablent actuellement sur une probabilité de seulement 40% que la BCE réduise ses taux de 25 points de base d'ici juin 2026, contre environ 50% la semaine dernière, lorsqu'elle a annoncé une deuxième pause consécutive dans son cycle d'abaissement des coûts d'emprunt.

Sur le front macroéconomique, l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew a montré a montré que le moral des investisseurs allemands s'est amélioré plus rapidement que prévu depuis le début du mois de septembre.

Au Royaume-Uni, la croissance du salaire hebdomadaire moyen, hors primes, a légèrement ralenti à 4,8% au cours des trois mois précédant juillet par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS), des données connues deux jours avant la décision sur les taux de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait les laisser inchangés en raison des craintes d'une inflation persistante.

Le rapport sur les ventes au détail aux Etats-Unis est pour sa part attendu à 12h30 GMT.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

L'Oréal recule de 2,2% après un changement de recommandation de Jefferies, qui est passé de "conserver" à "sous-performance", estimant que le géant français des cosmétiques va faire face à une normalisation du marché de la beauté et à des perspectives de marges "moins impressionnantes".

BNP Paribas est légèrement dans le rouge (-0,32%) après la confirmation de ses objectifs financiers pour cette année.

Exail Technologies plonge de plus de 9% après la publication de ses résultats la veille.

Vusiongroup, anciennement SES-Imagotag, s'envole en revanche de plus de 15% à la faveur du relèvement lundi de ses perspectives pour l'exercice 2025.

Ailleurs en Europe, les sociétés de recrutement souffrent après que SThree a annoncé une prévision de bénéfice annuel avant impôts bien inférieure aux attentes, faisant plonger l'action de plus de 20%.

D'autres recruteurs européens, notamment Hays et Randstad, abandonnent environ 2% chacune dans son sillage.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro sont plutôt calmes avant la décision de la Fed mercredi et alors qu'ils attendent également celles de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon jeudi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,2 point de base à 2,7076%. Le deux ans grappille 0,8 points de base à 2,0248%.

Aux Etats-Unis, les marchés obligataires sont également stables et le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,7 point de base à 4,0413%.

CHANGES

Les anticipations d'une baisse des taux de la Fed font pression sur le dollar (-0,27%), qui a atteint mardi son plus bas niveau depuis le 4 juillet par rapport à un panier de devises de référence.

L'euro gagne à son tour 0,41% à 1,1808 dollar, soutenu par les paris de statu quo chez la BCE.

La livre sterling gagne pour sa part 0,29% face au dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont stables mardi, tiraillés entre les risques de perturbation de l'approvisionnement après les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries russe et la perspective d'une baisse des taux d'intérêt par la banque centrale américaine.

Le Brent recule de 0,15% à 67,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,06% à 63,26 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Ventes au détail août +0,2% +0,5%

- sur un an août n.d. +3,92%

USA 13h15 Production industrielle août -0,1% -0,1%

- sur un an n.d. +1,43%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)