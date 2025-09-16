Fermeture CAC 40: en repli dans un climat d'attentisme avant la Fed

publié le 16/09/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 1%, à 7818 points, pénalisée par Société générale (-3,6%), L'Oréal (-2,9%) et Bouygues (-2,3%). En revanche, Kering s'adjuge 3,1% et signe la plus forte progression du jour sur le CAC.

L'ambiance est également maussade outre-Atlantique, avec un Nasdaq qui stagne, un S&P500 en baisse de 0,1% et un Dow Jones à -0,3%.Après 10 jours de hausse quasi linéaire inspirée par la thématique de la baisse des taux, les intervenants redeviennent prudents et gardent leurs yeux tournés vers la Fed, dont le comité de politique monétaire (FOMC) entame aujourd'hui ses débats avant la présentation de ses conclusions demain soir.

La conférence de presse de son président, Jerome Powell, sera particulièrement suivie, car le marché a le sentiment que la banque centrale pourrait accélérer la cadence de ses baisses de taux d'ici à la fin de l'année, au vu de la faiblesse actuelle du marché de l'emploi américain.Mais l'anticipation de ces mesures a déjà alimenté la hausse des marchés ces dernières semaines, surtout à Wall Street, et leur officialisation formelle pourrait déclencher des prises de bénéfices, dans une situation où l'on achète la rumeur avant de vendre la nouvelle.

Par ailleurs, l'indépendance de la Fed semble mise à mal : le Sénat a confirmé la nomination de Stephen Miran, un proche conseiller de Donald Trump, au poste de gouverneur de la Fed, ce qui constitue une entorse à l'indépendance de la banque centrale américaine et pourrait représenter un facteur de déstabilisation des marchés financiers... même si Lisa Cook reste à son poste, une décision de justice ayant statué sur la nullité de la procédure de limogeage engagée par Trump.En outre, certains professionnels commencent à s'inquiéter d'un risque de divergence entre la trajectoire stratosphérique des marchés d'actions et des signaux macroéconomiques qui semblent de plus en plus moroses.

'Le S&P500 a une valorisation élevée voire très élevée d'un point de vue historique', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.'Si l'on prend par exemple le ratio cours/bénéfices anticipés (P/E forward), il est proche de 23, un niveau atteint seulement à deux reprises sur les 40 dernières années : lors de la bulle post-Covid et, avant cela, lors de la bulle Internet', poursuit-il.'Toute correction ou consolidation serait clairement la bienvenue sur le S&P500 ou encore le Nasdaq100 pour faire dégonfler le risque de bulle', juge le stratège.'Pas besoin de chercher bien loin pour voir ce qui cloche', opine Henry Allen, chez Deutsche Bank. 'Ces deux dernières semaines, les chiffres économiques se sont nettement dégradés, poussant les investisseurs à anticiper des baisses de taux plus agressives', ajoute-t-il.

'Le risque géopolitique reste élevé : des drones russes ont récemment survolé la Pologne et Israël a frappé au Qatar. Parallèlement, les craintes budgétaires restent bien présentes et l'impact complet des tarifs douaniers n'a pas encore frappé. Et signe classique de panique : l'or bat des records', explique le stratège.Dans ce contexte, les ventes de détail aux États-Unis, attendues à 14h30, ont un peu douché l'optimisme des marchés obligataires : après avoir augmenté de 0,6% en rythme séquentiel en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,5%), les ventes de détail ont progressé au même rythme en août, surpassant largement les attentes des économistes.En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, elles se sont accrues de 0,7% le mois dernier, une hausse là aussi au-dessus du consensus, après une augmentation de 0,4% le mois précédent.

Toujours selon le Département du commerce, les ventes de détail américaines ont progressé de 5% en août par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une accélération par rapport à la croissance annuelle de 4,1% observée en juillet.La production industrielle des États-Unis s'est accrue de 0,1% en août selon la Réserve fédérale, après une baisse de 0,4% en rythme séquentiel en juillet (révisée par rapport à un repli de 0,1% estimé initialement).La Fed précise que, dans le détail, la production manufacturière proprement dite a augmenté de 0,2% en août, soutenue en particulier par une hausse de 2,6% de la production automobile, et que celle du secteur minier a progressé de 0,9%.Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est maintenu stable à 77,4% en août, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).Par ailleurs, les prix à l'importation ont progressé de 0,3%, ce qui bloque la détente du rendement des Treasuries : le '10 ans' se dégrade de +0,7 pt vers 4,042%, le '30 ans' stagne vers 4,665%.

En Europe, les rendements obligataires sont eux aussi inchangés : à 2,698% pour le Bund allemand à dix ans et à 3,492% pour son équivalent français, ce qui fait que le 'spread' OAT/Bund ne s'écarte pas en dépit de la dégradation de la France par Fitch, puisqu'il se contracte même vers 79 points de base, contre 80 points vendredi.L'euro gagne 0,6% face au billet vert, à 1,184 USD. À Londres, le Brent prend 1,2% à 68,3 USD le baril.Dans l'actualité des sociétés françaises Kering signe la plus forte progression du CAC avec un gain de 3,1% depuis l'ouverture. Le titre profite notamment d'une analyse d'AlphaValue qui relève son conseil sur la valeur, passant de 'Sell' à 'Reduce', avec un objectif de cours inchangé de 279 EUR.L'analyste souligne un 'premier jour' très actif de Luca de Meo (changements de dirigeants chez Gucci, transfert des lunettes Valentino vers Kering Eyewear), des signaux qui 'renforcent' la thèse de redressement à partir de FY26.BNP Paribas indique ambitionner un ROTE (retour sur capitaux propres tangibles) de 13% dès 2028, à mi-parcours de son futur plan moyen terme 2027-2030 qui sera annoncé début 2027, ainsi qu'un ratio de solvabilité CET1 'phased-in' qui atteindrait 12,5% d'ici fin 2027, post-FRTB (revue fondamentale du portefeuille de négociation).

Solutions30 annonce avoir finalisé l'installation des deux tout premiers sites de Fastned équipés de bornes de recharge ultra-rapide en Espagne, situées sur l'autoroute C-32 à proximité de la côte barcelonaise.Thales a confirmé avoir été sélectionné par le Ministère de la défense danois pour renforcer les capacités aériennes des forces armées du pays, un contrat que les analystes perçoivent comme une étape importante en vue d'une montée en puissance du programme.