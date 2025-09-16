Fermeture Wall Street termine en baisse, les investisseurs prudents avant une décision de la Fed

publié le 16/09/2025

par Abigail Summerville et Sukriti Gupta

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que la prudence s'est installée sur les marchés dans l'attente d'une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur une baisse des taux.

L'indice Dow Jones a cédé 0,27%, ou 125,55 points, à 45.757,90 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -8,52 points, soit -0,13% à 6.606,76 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -14,79 points, soit -0,07% à 22.333,959 points.

Les investisseurs anticipent toujours largement l'annonce d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed qui se terminera mercredi.

Des données publiées mardi par le département américain du Commerce ont montré que les ventes au détail avaient augmenté plus que prévu le mois dernier aux Etats-Unis, ce qui n'a toutefois pas suffit à changer les attentes du marché.

"Toute donnée économique résiliente ne fera que conforter les faucons du FOMC (le comité de politique monétaire de la Fed)et pourrait inciter (le président de la Fed, Jerome) Powell à se montrer légèrement plus agressif que ne l'espère le marché", a estimé Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, ceux des services publics et de l'immobilier ont reculé.

Aux valeurs, Nvidia a baissé après que Reuters a rapporté que la toute dernière puce d'intelligence artificielle du géant américain conçue spécialement pour le marché chinois, n'avait suscité qu'un intérêt mitigé, certaines grandes entreprises technologiques ayant décidé de ne pas passer commande.

Webtoon Entertainment a progressé après avoir conclu un accord avec Disney afin de créer une nouvelle plateforme de bande dessinées en ligne.

Oracle avançait également après des informations relayées par plusieurs médias selon lesquelles la société ferait partie d'un consortium d'entreprises qui permettrait à TikTok de poursuivre ses activités aux Etats-Unis.

(Avec Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)