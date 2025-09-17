Pré-ouverture Wall Street vue sans direction, l'Europe prudente avant la Fed

publié le 17/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est vue sans direction et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux prévue dans la soirée. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,06% pour le Dow Jones et une baisse de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,11% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,11% à 7.809,98 points vers 10h36 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,05%, tout comme le FTSEurofirst 300. Le Stoxx 600 gagne 0,06%.

Les investisseurs ont les yeux rivés sur la Fed, qui devrait annoncer une baisse de 25 points de base de ses taux d'intérêt plus tard dans la journée, et surtout sur le discours de son président, Jerome Powell, afin d'obtenir des indices sur le rythme d'un éventuel assouplissement futur.

"Il y aura entre deux et trois baisses de taux cette année", prévoit Roland Kaloyan, responsable de la stratégie actions européennes chez Société Générale.

"Il ne s'agit pas de dire que la Fed passera d'une politique monétaire restrictive à un grand assouplissement. Je dirais plutôt que, si on compare avec l'inflation, il s'agit plutôt d'une normalisation", ajoute-t-il.

Les anticipations d'une baisse des taux américains ont pesé ces derniers jours sur le dollar, tandis que l'euro s'est apprécié, une évolution qui, selon l'analyste, pourrait réduire les bénéfices des entreprises axées sur l'exportation d'environ 4%.

Outre la Fed, les marchés d'actions surveilleront les décisions de la Banque du Canada mercredi et de la Banque d'Angleterre jeudi.

À Londres, le scénario de statu quo prévu n'a pas changé d'un iota après la publication, dans la matinée, des données sur l'inflation en août, qui, à 3,8% en glissement annuel, reste la plus élevée parmi les grandes économies.

Dans la zone euro, l'inflation est pour sa part restée stable en août, à 2% et donc en ligne avec l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce encore les arguments en faveur d'une pause prolongée sur les taux d'intérêt.

VALEURS EN EUROPE

Eutelsat cède 3,4% après que le courtier AlphaValue a abaissé sa recommandation sur la valeur. Le Belge Solvay recule de 2,8% pour la même raison.

Forvia, qui a annoncé mercredi avoir placé 500 millions de dollars d'obligations à échéance 2033, avance de 3,4%.

Ailleurs en Europe, PostNL prend plus de 1%, réduisant ses gains de la matinée, alors que le groupe néerlandais a annoncé sa nouvelle stratégie visant un Ebit normalisé de plus de 175 millions d'euros d'ici 2028.

TAUX

Les rendements obligataires reculent légèrement mercredi avant la Fed. Celui des Treasuries à dix ans cède environ 1 point de base à 4,0145%, tandis que son homologue à deux ans perd 0,7 point de base à 3,5030%.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne près de 2 points de base à 2,6752%. Le deux ans baisse de 0,6 point à 1,9986%.

CHANGES

Le dollar regagne un peu de terrain après avoir touché son plus bas niveau en quatre ans face à l'euro en raison des perspectives d'assouplissement monétaire aux États-Unis. Il avance de 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que la monnaie européenne cède 0,24% à 1,1837 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent mercredi après avoir progressé de plus de 1% la veille, même si les tensions géopolitiques persistantes limitent les pertes.

Le Brent recule de 0,86% à 67,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,91% à 63,93 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)