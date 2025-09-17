Pré-ouverture Wall Street ouvre sans grand changement en attendant la Fed

publié le 17/09/2025

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mercredi sans grand changement, l'attentisme dominant avant la décision de politique monétaire dans la soirée de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 117,95 points, soit 0,26%, à 45.875,85 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,93 points, soit 0,04%, à 6.609,69 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,71 point, à 22.333,25 points.

Si une baisse des coûts d'emprunt aux Etats-Unis, après une pause de neuf mois, ne fait pratiquement aucun doute, les investisseurs seront attentifs aux déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, et aux "dot plots", le graphique représentant les estimations sur l'évolution des taux directeurs.

Les traders s'attendent pour le moment à une baisse des taux de 68 points de base d'ici la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG.

"Nous pensons que la baisse attendue de 25 points de base est le début d'un cycle de réduction (...) la Fed va passer d'une politique plus restrictive à une politique stimulante en réponse à une situation de l'emploi qui se refroidit", prédit Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC.

Selon lui, une partie de cet espoir est déjà intégrée par les marchés, ce qui explique désormais le calme actuel, alors que les indices S&P 500 et Nasdaq ont touché des niveaux record au cours des six dernières séances, soutenus par la perspective d'une baisse des taux et un regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,02%, et celui à deux ans s'affiche à 3,51%, également pratiquement inchangé.

Aux valeurs, Nvidia recule de 1,48%, le Financial Times ayant rapporté que les autorités chinoises ont ordonné aux très grandes entreprises technologiques du pays de cesser d'acheter des puces du groupe américain.

General Mills cède 1,57% après le maintien de ses prévisions de ventes et de bénéfice pour cette année.

Lyft grimpe de 12% alors que Waymo proposera l'an prochain des courses avec des véhicules autonomes à Nashville en collaboration avec le groupe de service de VTC. Son concurrent Uber abandonne 2,25%.

Workday bondit de 7,70%. L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi soir avoir pris une participation de plus de deux milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines.

New Fortress Energy s'envole de 39% à la faveur de la signature d'un contrat de fourniture du gaz naturel liquéfié avec Porto Rico d'une valeur de quatre milliards de dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Purvi Agarwal à Bengalore, édité par Blandine Hénault)