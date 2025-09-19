Ouverture L'Europe consolide en clôture après les records à Wall Street

publié le 19/09/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,01% à 7.853,59 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,12%, tout comme le Dax allemand.

L'indice EuroStoxx 50 a grignoté 0,03%, tandis que le FTSEurofirst 300 a cédé 0,05% et le Stoxx 600 0,16%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avançait de 0,14%, le Standard & Poor's 500 de 0,21% et le Nasdaq de 0,40%.

La baisse mercredi des taux de la Fed et ses prévisions d'une poursuite de l'assouplissement monétaire ont alimenté la prise de risque sur les dernières séances, permettant au Dow Jones, au S&P 500, au Nasdaq et à l'indice Russell 2000 des petites et moyennes capitalisations de grimper à des niveaux sans précédent.

Le mouvement s'est étendu en Asie et en Europe, profitant particulièrement au compartiment des nouvelles technologies, qui a enregistré sur l'ensemble de la semaine une hausse de 4,88%.

Les décisions sans surprise dans la semaine de la Banque du Canada (BoC), de la Banque de Norvège (Norges Bank), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque du Japon (BoJ) n'ont guère remis en cause l'enthousiasme des marchés.

La séance du jour étant celle des "trois sorcières", c'est-à-dire l'arrivée à échéance d'options et contrats à terme, les gains ont néanmoins été timorés, tandis que certains investisseurs ont choisi de prendre leurs bénéfices.

VALEURS EN EUROPE

Crédit Agricole SA a pris 1,41%, des sources ayant rapporté que la banque française travaille avec Deutsche Bank et Rothschild sur une éventuelle fusion de sa branche italienne avec Banco BPM (-1,41%).

Thales et Dassault Aviation ont reculé respectivement de 2,21% et 4,56%, Goldman Sachs ayant entamé le suivi des deux titres à "vendre", les jugeant moins intéressants que ceux de leurs concurrents dans un contexte de réorganisation du secteur européen de la défense.

Stellantis a avancé de 0,75% à la faveur d'un changement de recommandation de la part de Berenberg, passé à "acheter" sur le constructeur automobile. Le groupe a par ailleurs présenté une batterie sans onduleur ni chargeur.

Le fabricant allemand de pneus Continental a bondi de 29,37% au lendemain de la scission d'Aumovio, qui a gagné 1,19%.

Kuehne+Nagel a plongé de 9,09%, Deutsche Bank ayant abaissé sa recommandation sur le groupe suisse de logistique suisse à "conserver".

Les groupes européens de logistique Maersk et Hapag-Lloyd ont abandonné respectivement 5,86% et 4,85%, les analystes ayant fait état d'une forte baisse des indices de fret par conteneur et prévenu que les volumes portuaires américains pourraient diminuer.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont enregistré une hausse plus forte que prévu en août, de 0,5%, selon l'Office national de la statistique (ONS).

Les prix à la production en Allemagne ont reculé en août, de 2,2%, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique.

Le climat des affaires en France s'est légèrement détérioré en septembre, avec un indice à 96 points après 97 (révisé de 96) en août, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee.

CHANGES

Le dollar progresse vendredi de 0,34% face à un panier de devises internationales, après être tombé mercredi à un creux de trois ans et demi avec la baisse des taux directeurs aux Etats-Unis.

Le yen s'est renforcé autour de 147 pour un dollar après la décision de la BoJ de maintenir ses taux directeurs alors que deux voix dissidentes au sein du comité de politique monétaire de la banque ont appelé à une hausse des taux.

L'euro recule de 0,34%, à 1,1746 dollar au lendemain d'une forte mobilisation sociale en France.

La livre sterling s'échange à 1,3477 dollar, en baisse de 0,60%, alors que la situation se complique pour la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, qui doit présenter son budget le 26 novembre, dans un contexte de forte hausse des emprunts du secteur public.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 3,3 points de base (pb), à 4,137%, après avoir fortement baissé dans l'anticipation de la décision de la Fed.

Celui du Bund allemand à dix ans a pris environ 3,5 points de base, 2,7492%, en réaction à l'annonce d'une augmentation des émissions de dette allemande.

L'OAT française à dix ans a fini sur un gain de 3,2 pb, à 3,5576%. Le BTP italien a terminé en hausse de 2,5 pb, à 3,5659%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans s'est établi au-dessus de 80 points de base et celui entre le BTP et l'OAT à moins d'un point.

PÉTROLE

Les craintes d'une baisse de la demande de pétrole ont éclipsé la baisse des taux directeurs de la Fed: le Brent reflue de 1,1% à 66,7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,05% à 62,92 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)