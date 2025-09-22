Pré-ouverture Wall Street vue stable, l'Europe se redresse avec le renouvelable et la tech

publié le 23/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue sur une note stable après un nouveau record du Nasdaq la veille et les Bourses européennes progressent à mi-séance, tirées par les valeurs liées aux énergies renouvelables et par le rebond de la technologie, tandis que les investisseurs digèrent les chiffres des indices PMI de la zone euro et attendent le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans la journée.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture quasi inchangée pour le Dow Jones (0,04%), le Standard & Poor's-500 (0,08%) et le pour le Nasdaq (0,03%). Ce dernier a atteint un nouveau record la veille, porté par Nvidia après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,71% à 7.886,05 points vers 11h02 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,46%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,24% et le Stoxx 600 progresse de 0,31%.

Les Bourses européennes sont portées notamment par les valeurs du secteur des énergies renouvelables, qui progressent après qu'un juge fédéral américain a autorisé la reprise des travaux du projet "Revolution Wind" du danois Orsted (+4,6%), suspendu le mois dernier par l'administration du président Donald Trump.

La technologie (0,5%), bien que limitée par les pertes du fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASM International (-2%), qui a revu ses prévisions à la baisse, reprend également des couleurs grâce à l'élan du Nasdaq new yorkais, qui a atteint lundi un nouveau record après l'annonce par Nvidia d'un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Les investisseurs examinent en outre les dernières données de l'activité économique en Europe, a progressé dans la zone euro en septembre à son rythme le plus rapide en 16 mois.

En France, l'activité s'est en revanche contractée en septembre à son rythme le plus marqué depuis avril, les secteurs manufacturier et des services de la deuxième économie de la zone euro ayant tous deux enregistré des baisses.

Les traders analysent également les propos de plusieurs membres de la Fed qui ont semblé remettre en question lundi la nécessité de nouvelles baisses de taux alors que l'inflation reste solide. Le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a en revanche appelé à des baisses agressives des taux, ajoutant que la Fed se trompait sur le degré de rigueur de sa politique monétaire et qu'elle mettrait en péril le marché de l'emploi.

Jerome Powell, le président de la Fed, doit s'exprimer mardi à 16h35 GMT sur les perspectives économiques, et Raphael Bostic et Michelle Bowman, également membres de la banque centrale, sont également attendus dans le courant de la journée par les investisseurs désireux de déterminer l'ampleur des baisses des taux à venir aux États-Unis.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Les groupes liés à l'éolien offshore, tels que Vestas ou Nordex, bénéficient de la décision de la juste américaine d'autoriser la reprise des travaux du projet "Revolution Wind" d'Orsted et gagnent environ 1% chacun.

Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher, qui a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, avance de 13%.

TUI progresse de son côté de 2,45%, le plus grand voyagiste européen ayant confirmé mardi ses objectifs financiers annuels et à moyen terme.

TAUX

Les rendements de la zone euro évoluent peu ce mardi, ceux du Bund allemand à dix ans et à deux ans restant pratiquement inchangés, à respectivement 2,7459% et 2,0202%.

Au Royaume-Uni, le Gilt britannique à 10 ans perd en revanche près de 4 points de base à 4,685% après la publication des données PMI, qui montrent que les entreprises britanniques ont fait état d'une perte de dynamisme et de confiance à l'approche de la présentation du nouveau budget du pays.

CHANGES

Le marché des changes est calme mardi.

Le dollar, qui a subi des pressions dans les premiers échanges en Asie après les propos de plusieurs membres de la Fed sur la nécessité de nouvelles baisses de taux, est inchangé à mi-séance face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,06% à 1,1795 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont retournés à la hausse, les investisseurs évaluant les perspectives mondiales en matière d'approvisionnement, même si un accord préliminaire conclu entre l'Irak et les autorités régionales kurdes pour redémarrer un oléoduc a renforcé les craintes d'une offre excédentaire.

Le Brent avance de 0,96% à 67,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,12% à 62,98 dollars.

MÉTAUX

L'or a atteint mardi un nouveau record de 3.790,82 dollars l'once, en raison de la faiblesse du dollar et la perspective de nouvelles baisses de taux.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 23 SEPTEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)