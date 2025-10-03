Fermeture CAC 40: poursuit son ascension malgré l'absence de visibilité liée au 'shutdown'

publié le 03/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la dernière séance de la semaine sur un gain de 0,31% à 8081 points, tirée par Kering (+3,8%), Edenred (+3,7%) ou encore Stellantis (+2,2%). Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien s'est adjugé près de 2,7%, une hausse qui atteint près de 9,5% depuis le début de l'année.

L'optimisme est aussi de mise outre-Atlantique avec +0,4% pour le S&P500 et +0,3% pour le Nasdaq. Les investisseurs continuent d'ignorer la fermeture partielle des administrations américaines... laquelle a conduit à la non publication du 'NFP' ce vendredi, en raison du 'shutdown' aux Etats-Unis.La journée avait d'ailleurs bien commencé avec les +1,85% du Nikkei et un nouveau record absolu de clôture, dans le sillage des semiconducteurs, qui ont flambé de +2% hier soir à Wall Street et pulvérisé leurs précédents sommets, déjà stratosphériques cette année (pause aujourd'hui).

Du coup, l'axiome boursier du jour semble être 'pas de nouvelles, bonnes nouvelles'.Les investisseurs doivent toutefois composer avec les incertitudes engendrées par le 'shutdown' aux États-Unis, et notamment l'absence de publication de statistiques outre-Atlantique. Ainsi, le très scruté rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail n'a pas été publié aujourd'hui.'L'absence de nouveaux chiffres de l'emploi et du chômage va compliquer la tâche de la Réserve fédérale (Fed) à la fin du mois. Plusieurs membres du FOMC ont exprimé publiquement leur inquiétude à propos de l'état du marché du travail, certains soulignant même que la Fed est en retard par rapport au cycle', fait remarquer Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Si le professionnel semble tenir pour acquise une baisse de taux de 25 pb en octobre, il considère qu'en regard de l'absence de données, la Fed devrait probablement laisser la porte ouverte à tous les scénarios pour décembre.En attendant, les marchés ont pu prendre connaissance de plusieurs données concernant le Vieux Continent ce matin.Ainsi, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro est passé de 51 en août à 51,2 en septembre, soit son plus haut niveau depuis mai 2024, signalant une légère accélération de la croissance dans le secteur privé.L'Allemagne a fortement contribué à cette accélération, mais c'est l'Espagne qui a enregistré la croissance la plus marquée. L'Italie a affiché une hausse modérée, faisant de la France le seul pays à signaler une contraction.

Par ailleurs, entre juillet et août, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,3% et de 0,6% respectivement en juillet.Dans la zone euro, au mois d'août, les prix à la production industrielle dans l'ensemble de l'industrie hors énergie sont restés stables, les prix de l'énergie s'étant pour leur part contractés de 1,3% par rapport au mois précédent.Enfin, la croissance du secteur privé britannique a fortement ralenti en septembre, au vu de l'indice PMI composite qui est tombé de 53,5 en août à 50,1, tout juste au-dessus du seuil fatidique des 50, reflétant une stagnation de l'activité.Outre-Atlantique, les opérateurs ont quant même pu prendre connaissance à 16h des indices PMI composite de S&P Global (-0,3 point à 54,2, rien de significatif) et de l'ISM des services pour septembre : c'est une déception pour l'activité dans le tertiaire puisque l'indice rechute de 2 points, pile sur les 50 (frontière entre expansion et récession), alors que selon BofA, ce dernier devait progresser vers 52,5, 'montrant une croissance ferme'.

Les marchés obligataires se montrent peu réactifs et sont quasi inchangés de part et d'autre de l'Atlantique : nos OAT sont inchangées à 3,2500%, ainsi que les BTP italiens à 3,548%, le Bund affiche +0,5 point à 2,703%, le T-Bond '2035' +2 points à 4,11%, le '30 ans' +1 point à 4,7080%.Le dollar s'effrite de 0,1%, l'euro grappille quelques 'pips' à 1,1745$ (contre 1,1735).Le pétrole enregistre un timide rebond vers 64,6 USD à Londres, soit +0,5%, l'or remonte de 0,8% vers 3890 USD/Oz.Dans l'actualité des valeurs, Legrand annonce l'acquisition d'Avtron Power Solutions, un spécialiste américain des load banks et solutions de qualité de l'énergie, présent sur de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters.Saint-Gobain a signé un accord définitif avec le groupe brésilien GG10 pour lui céder Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, ayant généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2024.