Pré-clôture CAC 40: marque une pause à l'ombre de la crise politique hexagonale

publié le 07/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance à l'équilibre, à 7974 points (+0,04%), soutenue par le rebond des valeurs du luxe avec Kering (+5,7%) et LVMH (+3,6%) notamment. Renault complète le podium et gagne 2,7%, au lendemain d'une séance plombée par le retour des inquiétudes au sujet de la dette française après les derniers soubresauts de la vie politique.

Le CAC40 bénéficie d'un répit, mais l'instabilité politique et gouvernementale en France risque de ressurgir dès demain en cas d'annonce de dissolution du Parlement par le Président de la République, si les ultimes efforts de Sébastien Lecornu pour rassembler une 'majorité élargie' sur un projet de gouvernement 'a minima' n'aboutissent pas.'Bien qu'il y soit encore réticent, le Président pourrait être contraint dans les prochains jours à annoncer une nouvelle dissolution', estime Michaël Nizard, directeur des gestions Multi Asset & Overlay chez Edmond de Rothschild AM.

'Il n'y a actuellement aucune perspective de solution à l'impasse politique, et une chose est claire : le déficit budgétaire diminuera au mieux lentement, tandis que le taux d'endettement continuera d'augmenter pour le moment', prévient Deutsche Bank.Une dissolution risque 'd'accentuer les pressions haussières sur les taux français et la sous-performance du CAC40, avec un risque non négligeable de diffusion des tensions à d'autres actifs à l'instar des banques françaises, de l'euro et des spreads périphériques'.Outre-Atlantique, après avoir ouvert en trombe, Wall Street est rentrée dans le rang : le Nasdaq perd 0,5%, derrière le S&P500 (-0,3%), alors que le 'shutdown' se poursuit, faute d'accord sur le budget.

Au chapitre des statistiques du jour, le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsEUR, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsEUR.À noter que la balance commerciale des Etats-Unis n'a pas été publiée, conséquence du 'shutdown'.Les marchés obligataires de la zone euro se montrent peu volatils : nos OAT rajoutent +1,2 pt à 3,58% et le Bund +1 pt à 2,727%.Outre-Atlantique, les T-Bonds ne sont pas plus inspirés : -1,8 pt sur le 30 ans à 4,74% et -1,5 ps sur le 10 ans à 4,15%.

Côté pétrole, le baril de Brent cède 0,3% à Londres, à 65,3 USD.L'euro cède 0,3% face au billet vert, à 1,167 USD.Dans l'actualité des valeurs, Valneva a révisé en baisse ses prévisions financières pour 2025, suite à la suspension par la FDA américaine de la licence de son vaccin Ixchiq, mais a sécurisé un nouvel accord de prêt avec Pharmakon Advisors.L'agence de notation américaine S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à 'BBB-' ('investment grade') sur le groupe immobilier Altarea et sa filiale Altareit, mais a relevé sa perspective de 'négative' à 'stable'.Le groupe agroalimentaire LDC a dévoilé un chiffre d'affaires de 3,45 milliards d'euros pour son premier semestre 2025-26 (clos fin août), en progression de 15,6% par rapport à la même période de l'an dernier (+5,6% à périmètre identique).

Novavax annonce avoir finalisé le transfert à Sanofi de l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre la COVID-19, Nuvaxovid, dans l'Union européenne. Cette étape, qui confère à Sanofi la pleine responsabilité des activités commerciales et réglementaires dans la région, déclenche un paiement d'étape de 25 MUSD à Novavax.Thales annonce le lancement de la 'MultiApp 5.2 Premium PQC', un nom qui désigne la première carte à puce européenne intégrant une cryptographie post-quantique et certifiée au plus haut niveau de sécurité EAL 6+.Enfin, Atos annonce un partenariat stratégique mondial avec Qevlar AI, pour renforcer la valeur ajoutée des opérations de sécurité menées par Atos pour ses clients, avec le recours à l'IA en phase d'investigation des alertes cyber.