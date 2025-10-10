Pré-clôture CAC40 : s'alourdit malgré détente des taux et records à WStreet

(Zonebourse.com) - Le CAC40 s'alourdit doucement au fil des minutes (-0,3% vers 8015) alors que les indices US alignent de nouveaux records absolus, comme une litanie quotidienne (8 records en 9 séances pour le S&P500 qui gagne 0,5% sur la semaine).

Mais tout comme la veille, le bon départ pris par les indices US manque rapidement de relais et les gains s'étiolent : le Nasdaq ne gage plus que 0,2% à 25.150 contre +0,4% vers 25.195 à 15H45.L'Euro-Stoxx50 et le DAX basculent à leur tour dans le rouge pour une poignée de points et la semaine ressort perdante de -0,5% à Paris et sur l'E-Stoxx50.

.. mais le DAX conserve +0,9% et reste en lévitation vers 24.600Pts.La sérénité des investisseurs continue d'étonner alors que les incertitudes politiques restent nombreuses : 'Il est probable que le répit observé sur le CAC40, sur les taux et sur le spread avec l'Allemagne ne soit que temporaire', estimait jeudi après-midi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

'L'hypothèse de la suspension de la réforme des retraites pour éviter une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale a provoqué un rebond du CAC40, mais le problème de fond reste entier', soulignait le professionnel.Selon lui, le problème initial, avant l'instabilité politique, était celui de la trajectoire budgétaire avec un déficit intenable, et 'une suspension temporaire de la réforme des retraites n'apporterait aucune solution concrète de ce point de vue-là'.

'Et c'est probablement ce que ne manqueront pas de rappeler les agences de notation Moody's et S&P Global fin octobre et en novembre, après la dégradation de la note souveraine de la France par Fitch il y a quelques semaines...', prévenait-il.Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich') a été publié à 16H... et il ressort inchangé à 55 contre 55,1 en septembre: Wall Street prend cela du bon côté conformément au dicton 'pas de nouvelle = bonne nouvelle'.

Sur le front des taux, et malgré l'absence de tout catalyseur, les rendements se détendent nettement aux US avec -5Pts sur le '10 ans' à 4,103% et -6Pts sur le '30 ans' à 4,673%.En zone Euro, OAT et Bunds effacent conjointement -4Pts et comme la tendance est très similaire de part et d'autre de l'Atlantique, la parité Euro/Dollar reste figée vers 1,1570.L'or qui flirtait ce matin avec les 4.000$/Oz consolide vers 3.970$ mais reste haussier sur la semaine avec +3% de gain.Dans l'actualité des valeurs, Stellantis annonce avoir livré 1,3 million de véhicules au cours de son trimestre clos fin septembre 2025, soit une augmentation de 13% en glissement annuel, tirée avant tout par un bond de 35% à 403 000 unités en Amérique du Nord.

Voltalia annonce le démarrage de sa centrale solaire de Clifton, au Royaume-Uni. D'une capacité en exploitation de 45 mégawatts, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers.