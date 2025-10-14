Ouverture Wall Street ouvre en nette baisse, la politique commerciale freine l'appétit pour le risque

publié le 14/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ayant freiné l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs analysent les résultats trimestriels des grandes banques américaines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 375,08 points, soit 0,81%, à 45.692,50 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1% à 6.588,48 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,44%, soit 326,58 points, à 22.368,03 points.

Les inquiétudes liées aux droit de douane refont surface alors que les Etats-Unis et la Chine imposent réciproquement dès ce mardi des taxes portuaires supplémentaires aux entreprises de fret maritime, une mesure qui élargit la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques.

Ces droits de douane l'emportent sur le ton plus conciliant du locataire de la Maison blanche au cours du week-end, alors que la prudence reste de mise.

Les investisseurs analysent également une première série de résultats des grandes banques américaines, publiés peu avant l'ouverture de la Bourse, qui ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre.

"Le plus important n'est pas tant les bénéfices, qui ont globalement été meilleurs dans l'ensemble, mais le fait que toutes ces actions se négocient à des niveaux proches ou égaux à leurs plus hauts historiques", note Art Hogan, stratège en chef chez B Riley Wealth, pour expliquer pourquoi les titres de nombreuses banques sont en baisse malgré la publication de résultats trimestriels solides.

JPMorgan, qui a relevé sa prévision annuelle de revenu net d'intérêts après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre, cède 2,4%

Goldman Sachs recule de 3,9%, malgré un bénéfice trimestriel en hausse de 37%.

Wells Fargo, qui a publié un bénéfice net en hausse au troisième trimestre, prend 4,2%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)