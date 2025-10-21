Fermeture CAC 40: poursuit son ascension vers des sommets inexplorés, tiré par Edenred

publié le 21/10/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,64%, qui l'emmène à un niveau de clôture encore jamais atteint, à 8258 points. Quelques instants plus tôt, l'indice parisien avait même signé un record intraday à 8271 points.Le CAC 40 profite de la dynamique de Edenred, qui s'envole de 19,6% après des résultats supérieurs aux attentes (voir plus bas) tandis que Capgemini (+5,4%) et Stellantis (4,8%) complètent le podium.

Outre-Atlantique, l'ambiance est plus maussade avec un Nasdaq en baisse de 0,2% et un S&P 500 qui grappille timidement 0,1%.La semaine est marquée par la publication de nombreux résultats d'entreprises, des trimestriels qui constitueront autant de points d'attention majeurs pour les investisseurs.'Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Aux États-Unis, 58 entreprises représentant 17% des bénéfices du S&P 500 ont déjà publié. Dans 76% des cas, elles ont dépassé les attentes - c'est nettement plus que la moyenne à long terme à 68%.

Rien n'est encore joué, certes. Mais, sauf mauvaise surprise, ça devrait être un bon cru', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.'La saison des résultats a démarré sur une note constructive, poussant les actions mondiales à la hausse dans un contexte de modération des discours commerciaux, de résultats bancaires résilients et de renouveau des espoirs d'assouplissement monétaire de la Fed', ajoute Michaël Lok, gérant chez UBP.Eurofins Scientific, Edenred et Getlink ont ainsi publié leurs chiffres ce matin (voir plus bas) avant les résultats très attendus de Netflix dans la soirée.

Chez Apicil AM, on s'inquiète toutefois du 'réveil brutal de la volatilité' qui a refait surface la semaine passée pour atteindre un pic inédit depuis le 'Liberation Day' d'avril dernier.Aucun rendez-vous économique majeur ne figure à l'agenda du jour, le prochain test important pour les marchés restant l'inflation CPI aux États-Unis, attendue vendredi, et qui pourrait rappeler une nouvelle fois aux opérateurs que la dynamique des prix reste persistante outre-Atlantique.Sur le compartiment obligataire, les Bunds à 10 ans effacent -2 points de base à 2,563%, même écart sur les OAT de même échéance à 3,345%, les BTP italiens effacent -2,6 points de base à 3,348%.

Le 'fait du jour', c'est la brusque rechute de -5,5% de l'or vers 4120 USD l'once contre 4360 USD ce matin même. En revanche, le Brent gagne 0,7%, à 61,4 USD le baril.Sur le Forex, l'euro cède 0,3% face au billet vert, à 1,161 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Edenred fait donc part d'un revenu total de 726 millions d'euros pour son troisième trimestre 2025, en hausse de 7,3% en données comparables (+6,5% en données publiées), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 667 MEUR, en progression de 8,2% en comparable.Eurofins Scientific a dévoilé un chiffre d'affaires de 5,41 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 5,3% en données publiées et de 4% en organique (en incluant un ajustement pour jours ouvrés de 0,7%).

Getlink présente un chiffre d'affaires à 472 millions d'euros (+1% à taux de change constant) au titre du troisième trimestre 2025, soutenu par ses divisions Eurotunnel (concessionnaire du tunnel sous la Manche) et Europorte (fret ferroviaire).TotalEnergies a annoncé la cession de sa filiale de conseil et de services de développement durable GreenFlex au groupe d'ingénierie français Oteis, un projet qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à se focaliser sur les activités de production et de fourniture d'énergies.Engie indique avoir enregistré des volumes en hausse pour ses activités de distribution de gaz et de fourniture d'énergie en France sur les neuf premiers mois de l'année, portés par des températures moins clémentes qu'en 2024, mais le groupe a fait état d'une baisse de sa production d'électricité nucléaire et d'hydroélectricité.

Enfin, STMicroelectronics et SP Group, groupe de services publics de premier plan en Asie-Pacifique et opérateur du réseau électrique national de Singapour, ont lancé l'exploitation du plus grand système de refroidissement urbain industriel de Singapour, au TechnoPark Ang Mo Kio de STMicroelectronics (ST).