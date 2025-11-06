Fermeture Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse

publié le 06/11/2025

par Stephen Culp

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 points, à 46.912,30 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 75,97 points, soit 1,12% à 6.720,32 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 445,80 points, soit 1,90% à 23.053,993 points.

Les valorisations des valeurs liées au secteur de l'intelligence artificielle (IA) ont récemment atteint des records, ce qui a alimenté les craintes des investisseurs sur le long terme.

"Les valorisations restent très préoccupantes à long terme, mais (le marché) reste optimiste", a déclaré Paul Nolte, stratégiste chez Murphy and Sylvest dans l'Illinois. "En début de semaine, nous avons enregistré une baisse de 1% à 1,5%. Qu'avons-nous fait le lendemain? Nous avons gagné 80 points de base."

"L'état d'esprit consistant à acheter lors des baisses est donc toujours présent", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui encore, nous avons enregistré une baisse de 1% à 1,5%, mais celle-ci a depuis été réduite de moitié."

Alors que la fermeture des services de l'administration fédérale, la plus longue de l'histoire, se poursuit, l'absence de données économiques officielles pourrait avoir des implications pour les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'incertitude sur la décision de la Fed lors de sa réunion du mois prochain incite les investisseurs à la prudence et ils se replient sur les indicateurs alternatifs.

Les statistiques d'organismes privés comme Challenger ont montré jeudi une faiblesse du marché du travail aux Etats-Unis, renforçant la perspective d'une nouvelle baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année.

Aux valeurs, DoorDash a reculé après avoir fait état d'un bénéfice inférieur aux attentes au troisième trimestre.

Elf Beauty a chuté après avoir publié des ventes annuelles et des prévisions de bénéfices jugées décevantes.

Snap a progressé après que le chiffre d'affaires du réseau social s'est établi au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Marvell Technology a bondi après que l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier, a rapporté mercredi que SoftBank avait étudié cette année une possible acquisition du fabricant de puces américain.

(Avec Twesha Dikshit et Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)