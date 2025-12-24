Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, en rebond pour débuter 2026

publié le 02/01/2026

2 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, en rebond après avoir terminé l'année 2025 sur une séance ?morose, l'amélioration de la confiance des investisseurs ayant relancé l'appétit pour le risque.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 87,98 points, soit 0,18%, à 48.151,27 points et ?le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,58% à 6.885,30 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,99%, soit 229,48 points, à 23.471,47.

Wall Street reprend des ?couleurs après une année 2025 chahutée par la politique de droits de douane ?du président américain Donald Trump, mais finalement largement positive, dans le sillage de l'euphorie autour de l'IA.

Contrairement aux attentes d'un traditionnel rallye ?de fin d'année, les ?principaux indices ont enregistré des baisses sur quatre des cinq ?dernières journées d'échanges de 2025.

Les actions technologiques, qui ont mené les pertes en fin d'année, se stabilisent à l'ouverture, Nvidia et Broadcom progressant respectivement de 2,37% et 2,72%.

"Il ?ne faut pas extrapoler trop loin, car le premier jour d'échanges s'est révélé être un indicateur extrêmement peu fiable ces derniers temps pour prédire l'évolution du reste ?de l'année", selon les analystes de Deutsche Bank.

Au cours des trois ?dernières années, le S&P 500 a démarré par une première séance ?négative, mais terminé ?l'année avec des gains à deux chiffres, rappellent-ils.

Aux valeurs, l'action cotée à Wall Street ?de Baidu bondit de 11%, le géant ?chinois des moteurs de recherche ayant annoncé vendredi que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte.

Tesla emporte 1% après la publication ?de ses livraisons au quatrième trimestre.

(Rédigé par Augustin Turpin)