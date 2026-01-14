Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avec la "tech", l'Europe en ordre dispersé

publié le 15/01/2026

par Claude Chendjou

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi dans le sillage du bénéfice trimestriel record dégagé par le géant taïwanais des puces TSMC, tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-parcours, avec notamment un nouveau pic historique pour l'indice Stoxx 600. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, ?de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,79% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,22% à 8.312,25 points vers 13h00 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,02%, tandis qu'à Londres, le FTSE prend 0,48%, tiré par finance.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,40% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,61%. Le Stoxx 600, qui a inscrit un nouveau sommet, à 614,39 points, avance de 0,44%, tiré essentiellement par le compartiment technologique (+2,46%).

Malgré les risques géopolitiques liés au Venezuela, à ?l'Iran, à l'Ukraine et au Groenland, ainsi qu'à la publication d'indicateurs économiques mitigés et aux craintes sur la perte d'indépendance de la Fed, le marché semble se concentrer sur les fondamentaux avec la saison des résultats du quatrième trimestre.

L'indice de la volatilité sur l'Eurostoxx 50 recule jeudi de près de 8%, sous les 17 points, dans un contexte d'optimisme sur les actions.

Les valeurs européennes des semi-conducteurs bondissent notamment en Bourse dans le sillage de la publication ?des résultats annuels de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), le bénéfice record du géant taïwanais augurant d'une demande solide pour le secteur en 2026.

Le compartiment technologique aux Etats-Unis est également bien orienté avant l'ouverture de Wall Street, tandis que ?les investisseurs surveillent par ailleurs le secteur de la finance avec la poursuite des publications des grandes banques américaines comme Goldman Sachs et Morgan Stanley. BlackRock, en hausse de 1,7% en avant-Bourse, a fait état d'actifs sous gestion record de 14.040 milliards de dollars dans un contexte de reprise des marchés au quatrième trimestre.

Les valeurs financières ont subi des pressions cette semaine en raison des inquiétudes ?concernant l'impact d'un projet de plafonnement à 10% des taux d'intérêt des cartes de crédit pendant ?un an.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action TSMC cotée à New York bondit de 5,3% en avant-Bourse.

Les géants des semi-conducteurs tels que Nvidia, Advanced Micro Devices (Amd), Broadcom, ?Marvell Technology, Micron Technology et Arm Holdings prennent de 0,9% à 2,5% alors que l'indice sectoriel a gagné environ 42% en 2025.

Les titres des sociétés d'équipement de fabrication de puces comme Lam Research et Applied Materials sont en hausse d'environ 6% avant l'ouverture.

VALEURS EN EUROPE

Dans le sillage des résultats de TSMC, à Paris, Soitec grimpe de 5,84% et STMicroelectronics de 1,38%. Ailleurs en Europo, Besi avance de 7,31%, ASML de 6,12%, ASMI de 9,41%, Siltronic de 3,70% et Aixtron de 5,20%.

Richemont hésite en Bourse malgré ?l'annonce par le propriétaire de Cartier d'une augmentation de 4% de ses ventes au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux attentes. Selon un analyste de Bernstein, la réaction négative sur le titre pourrait être liée à des prises de bénéfices et à des inquiétudes concernant un léger fléchissement de la demande chinoise.

Le secteur européen du luxe est lui aussi volatil avec Hermès (+1,42%), Kering (-2,34%) et Burberry (-1,50%) qui varient à la hausse et à la baisse.

Les gestionnaires d'actifs britanniques Schroders et Ashmore bondissent respectivement de 6,94% ?et de 18,24% après avoir effectué des mises à jour de leurs résultats prévisionnels, stimulés par la reprise des marchés l'an dernier. Le secteur européen de la finance avance de 1,29%.

Le secteur pétrolier sur le Stoxx ?600 recule de 0,70% après que le président américain Donald Trump a déclaré mercredi à des journalistes que la répression en Iran paraissait s'atténuer et qu'il pensait que ?Téhéran ne prévoyait pas de procéder à de premières exécutions ?de manifestants. TotalEnergies et BP abandonnent respectivement 1,31% et 2,28%.

Swedbank prend 3,21% après que le département de la Justice américain a mis fin à sa longue enquête sur la banque.

Le groupe d'équipements de télécommunications Ericsson gagne près de 1% après avoir annoncé ?jeudi prévoir de supprimer quelque 1.600 emplois en Suède.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable, à 2,8233%, après avoir touché ?la veille un creux de plus d'un mois sur fond de vague d'aversion au risque. Cette tendance pourrait évoluer dans le courant de la séance alors que plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer.

Les indicateurs du jour publiés en Europe comme le PIB allemand, ressorti en hausse en 2025, une première en trois ans, n'ont pas provoqué de réactions sur les rendements obligataires. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fait également du surplace, à 4,1478%, avant les chiffres mensuels de la production industrielle aux Etats-Unis. La croissance de la production industrielle en zone euro, pour sa part, a ralenti en novembre à 0,7%, après +0,8% en octobre.

CHANGES

Le dollar s'apprécie, grappillant 0,04% face à un panier de devises internationales, non loin de ?son pic d'un mois atteint vendredi dernier à 99,268, avant la citation à comparaître adressée à Jerome Powell, le président de la Fed.

L'euro recule de 0,09%, à 1,1632 dollar, alors que l'inflation IPCH en France a été confirmée à 0,7% en décembre. Dans l'ensemble de la zone euro, elle avait ralenti à 2% le mois dernier.

La livre sterling s'échange à 1,3410 dollar (-0,21%).

Le yen a légèrement baissé jeudi, de 0,15% à 158,69 pour un dollar, après s'être apprécié de 0,4% mercredi, les cambistes s'inquiétant de l'impact d'une éventuelle augmentation des dépenses publiques dans la perspective d'élections anticipées, tout en surveillant une possible intervention de la Banque du Japon (BoJ) pour soutenir la devise nipponne.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en forte chute jeudi après les dernières déclarations de Donald Trump sur l'Iran qui semblent éloigner le spectre d'une intervention militaire américaine contre Téhéran.

Le Brent reflue de 3,83% à 63,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 3,95% à 59,57 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions ?hebdomadaires au sem. au 5 215.000 208.000

chômage janvier

USA 13h30 Indice Philly Fed janvier -1,0 -8,8

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)