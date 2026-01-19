Pré-ouverture Les droits de douane agitent de nouveau les marchés avec la question du Groenland

publié le 19/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en forte baisse lundi matin, les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe, susceptibles de peser sur la croissance économique mondiale, entraînant un regain d'aversion pour les actifs risqués au profit des valeurs refuges comme l'or.

Vers 8h10, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance février - décroche de 166,5 points à 8 111 points, annonçant un début de séance dans le rouge.Après leur début d'année réussi, les marchés européens devraient connaître une zone de turbulences au cours des jours qui viennent au vu de l'escalade commerciale décidée par Donald Trump en vue de s'emparer du Groenland.

Le président américain a promis samedi d'appliquer une vague de droits de douane sur plusieurs de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à mettre la main sur le Groenland.Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré que des surtaxes de 10% seraient appliqués à compter du 1er février aux pays s'opposant à prendre le contrôle du Groenland, dont le Danemark, à la Norvège, à la Suède, à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et à la Finlande.

Ces droits de douane seraient portés à 25% le 1er juin et resteraient en vigueur tant qu'un accord pour un rachat du territoire autonome danois par les Etats-Unis n'aura pas été trouvé, a-t-il ajouté.Ces annonces, qui marquent la fin brutale de la trêve qui était en place dans les questions commerciales depuis le "Liberation Day" d'avril dernier, ont été accueillies par une vague de consternation sur le Vieux Continent.Dans une déclaration publiée sur le site de Bruxelles, Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne était pleinement solidaire du Danemark et de la population du Groenland avec l'intention de rester unie, coordonnée et déterminée à défendre sa souveraineté.

La présidente de la Commission européenne a prévenu par ailleurs que de nouveaux droits de douane risqueraient de compromettre les relations transatlantiques et d'entraîner une spirale "dangereuse".Selon Bloomberg, l'UE envisagerait cependant d'imposer des droits de douane sur quelque 93 milliards de dollars de produits américains en représailles.Ce soudain accroissement des tensions devrait conduire les investisseurs à délaisser les actifs les plus risqués pour se tourner vers les valeurs jugées les plus sûres."Nous conseillons toutefois aux investisseurs de faire preuve de calme", préconise Joachim Klement, analyste marchés chez Panmure Liberum, dans une note publiée ce matin.Si le stratège dresse une liste d'une soixantaine d'entreprises européennes de nature à être pénalisées par ces tarifs, comme Logitech, Porsche, Ferrari, Daimler Truck ou encore Schneider Electric, il considère aussi que ces peuvent facilement être contournées par les entreprises affectées.

"Il leur suffit de livrer leurs produits aux Etats-Unis en passant par des pays qui sont exemptés de ces surtaxes, comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique et l'Irlande", explique-t-il.La nervosité des investisseurs pourrait être d'autant plus grande que les indices actions ne disposeront pas du soutien de Wall Street, qui restera fermée pour un week-end prolongé en raison du "Martin Luther King Day", un jour férié commémorant la date anniversaire de la naissance du leader pour les droits civiques.Les marchés se préparent, en parallèle, à une intensification de la saison des résultats d'entreprises.La séance sera très chargée sur ce point avec les publications de Netflix et Intel, entre autres, aux Etats-Unis ainsi que celle d'Ericsson en Europe.En ce qui concerne les données économiques, les derniers chiffres de la croissance et de l'inflation aux Etats-Unis ainsi que les indices d'activité mondiaux PMI constitueront les principales attractions des jours qui viennent.

Par ailleurs, la semaine sera également marquée par le Forum économique mondial annuel de Davos, auquel le président Trump participera et prendra la parole. L'événement devrait aussi donner lieu à des interventions de nombreux responsables de politique monétaire.Dans ce contexte, la question de l'indépendance de la Réserve fédérale devrait de nouveau être sous les projecteurs, la Cour suprême devant examiner mercredi les arguments dans l'affaire opposant la gouverneure Cook à son éviction, liée à des accusations de fraude hypothécaire.Le dollar s'affaiblit en raison des craintes liées aux droits de douane, notamment face au yen mais aussi vis-à-vis de l'euro qui remonte au-delà de la barre de 1,1630.L'or, valeur refuge par excellence, voit son cours atteindre de nouveaux plus hauts historiques avec une hausse de 1,7% à 4 674,7 dollars, une hausse favorisée par le repli de nombreux investisseurs sur les actifs considérés comme les plus sûrs.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

