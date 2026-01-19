Ouverture Les marchés européens plombés par la nouvelle offensive tarifaire de Donald Trump

publié le 19/01/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes dévissent depuis l'ouverture des marchés ce lundi après la mise en place de nouvelles taxes douanières par Donald Trump samedi tant qu'une solution n'est pas trouvée pour "la vente totale du Groenland" aux Etats-Unis.

Vers 10h30, le CAC 40 perd 1,41% à 8142 47points. L'Eurostoxx 50 cède 1,53% à 5937,44 points. Londres, Francfort et Amsterdam reculent respectivement de 0,36%, 1,17% et 1,11%. A Wall Street, ce lundi, les marchés resteront fermés à New York en raison de la Journée de Martin Luther King Jr.

Le président américain a déclaré qu'il imposera des droits de douane supplémentaires de 10% à partir du 1er février sur les marchandises en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Grande-Bretagne. Ce taux augmentera à 25% le 1er juin si aucun accord n'était conclu sur le Groenland, territoire convoité par les Etats-Unis.

La réponse de ces huit pays européens concernés par ces nouveaux droits de douane ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué commun, ils se montrent solidaire avec le Groenland et dénoncent les nouvelles menaces du président américain. "Les menaces de droits de douane fragilisent les relations transatlantiques et constituent une spirale dangereuse vers le bas", ont indiqué ces nations européennes.

Sur ce sujet, Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM s'attend à ce que "les Européens menacent de revenir sur l'accord commercial UE-USA dont la ratification était déjà mal engagée avant les événements du week-end au Parlement européen. En outre, la Cour Suprême pourrait émettre un avis dès demain sur les taxes douanières annoncées par l'administration Trump en avril dernier.

Tout ceci crée un cocktail parfait pour un regain de volatilité en bourse en début de semaine. Il est probable que les résultats d'entreprises soient un peu en arrière-plan, pour le moment".Suite à l'annonce de ces taxes, les valeurs du secteur du luxe, de l'automobile, des vins/spiritueux et bancaire trébuchent. LVMH signe la plus forte baisse du CAC 40 perdant près de 5%. En outre, le géant du secteur est pénalisé par une note Morgan Stanley.

La banque américaine a abaissé sa recommandation sur LVMH de Surpondérer à Pondération en ligne avec un objectif de cours reste inchangé à 635 euros. "Le groupe est jugé dans une meilleure position qu'il y a un an. Ses deux marques phares, Louis Vuitton et Dior, retrouvent une dynamique positive, ce qui devrait se traduire par des résultats au quatrième trimestre 2025 supérieurs aux attentes du consensus. Malgré cette reprise, nous voyons plus de risques à la baisse qu'à la hausse pour les estimations de bénéfice par action (EPS) en 2026", s'est justifié l'analyste.

En revanche, suite à ces tensions sur le Groenland, les actions du compartiment de la défense bondissent. Thales occupe la place de leader du CAC 40 avançant de 2,41% et Dassault Aviation enregistre la plus forte progression du SBF 120 avec un gain de plus de 3,5%.En Europe, Ageas progresse de près de 3% à Bruxelles à la faveur d'une révision en hausse de sa prévision de résultat opérationnel net pour 2025, liée à un impact positif unique sur les impôts différés inclus dans le résultat annuel 2025 de sa coentreprise chinoise Taiping Life.Au chapitre statistiques, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation au mois de décembre en zone euro à 11h.

Sur le marché des matières premières, le prix de l'or s'est hissé à un nouveau record, à 4690,59 USD l'once, tandis que le cours de l'argent a dépassé pour la première fois les 94 USD.Cette semaine sera marquée par des publications de résultats annuels des deux côtés de l'Atlantique. Sont attendus notamment ceux de Netflix, Intel, LVMH ou encore Ericsson.