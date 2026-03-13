Fermeture Les places européennes respirent à l'entame d'une troisième semaine de conflit

publié le 16/03/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions ont clôturé sur une bonne dynamique cette première séance de la semaine après avoir pourtant évolué sur une note instable jusqu'à la mi-séance. Le CAC 40 a progressé de 0,30% à 7 935 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,40% à 5 739 points.

De l'autre côté de l'Atlantique, dans un contexte de détente relative des cours de l'or noir, les indices américains s'affichent également en hausse, le Nasdaq progressant de 1,24% vers 17h45.Les tensions, au 17e jour du conflit, ne se sont pas dissipées. Loin de là. Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis avaient frappé plus de 7 000 cibles, principalement commerciales et militaires.

"Il reste très peu de frappes à prévoir", a martelé le locataire de la Maison Blanche, estimant que "l'Iran n'a presque plus de munitions".Le secrétaire au Trésor des Etats-Unis a déclaré que Washington ne s'opposait pas au passage de certains navires iraniens, indiens et chinois par le détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, le WTI recule de plus de 3% à 95,22 USD et le Brent de 1,89%, tout en restant au-dessus des 100 USD (101,93 USD).

Les banques centrales en ligne de mire De nombreux rendez-vous avec les banques centrales sont attendus cette semaine avec la Fed (mercredi) et la BCE (jeudi), mais aussi la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon ou encore la Banque nationale suisse."La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux inchangés en mars, dans un contexte marqué par une inflation persistante et des incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient. La mise à jour trimestrielle du Summary of Economic Projections (SEP) pourrait refléter une orientation plus restrictive du FOMC : alors que la majorité de ses membres reste focalisée sur les risques inflationnistes, davantage de responsables pourraient renoncer à anticiper une baisse de taux cette année", estime François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

S'agissant de la BCE, les économistes de Nomura prévoient deux hausses de taux d'ici 2028. "La croissance dépassant son potentiel, nous voyons des risques de hausses cette année en raison du conflit en Iran".Côté statistiques, la production industrielle aux Etats-Unis a progressé de 0,2% en février, après 0,7% en janvier. Les analystes tablaient sur une hausse de 0,1%. Par ailleurs, l'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse surprise en mars : l'indice Empire State est tombé à -0,2, après 7,1 en février et un consensus de 3,9.En Chine, les statistiques se sont révélées plutôt solides. La production industrielle a progressé de 6,3% sur un an sur la période janvier-février, après 5,2% en décembre, dépassant les 5% attendus. "Pour autant, les défis structurels auxquels fait face l'économie chinoise restent bien présents.

La crise immobilière perdure : les prix restent en baisse dans la plupart des grandes villes en janvier-février, tandis que les stocks de logements disponibles sont au plus haut. Si le taux de chômage continue d'osciller autour de 5%, le marché du travail reste dégradé, notamment chez les jeunes. Les indices de confiance restent plombés et les ménages privilégient toujours l'épargne", souligne Jean-Thomas Heissat, stratégiste chez CPR AM.Exail sur orbite Dans l'actualité des sociétés, alors que certains spécialistes redoutent un minage du détroit d'Ormuz par l'Iran, Exail ( 8%) a terminé en tête de l'indice SBF 120, les investisseurs saluant l'expertise du groupe dans le déminage sous-marin. Son système UMIS permet de détecter et neutraliser les mines sans intervention humaine dans la zone de danger.Abivax a bondi de plus de 5%, soutenu par une note de Jefferies, qui a débuté le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 160 USD.

En Europe, la banque italienne UniCredit ( 0,54%) va déposer une offre publique d'échange sur Commerzbank ( 8%) afin de franchir le seuil de 30% du capital de la banque allemande, sans viser une participation beaucoup plus élevée.Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,40% à 1,1486 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.