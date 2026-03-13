Pré-ouverture L'Europe attendue en baisse, entre poussée du brut et prudence avant la Fed

publié le 17/03/2026

(Zonebourse.com) - Les grandes places boursières européennes sont globalement attendues en baisse mardi matin, alors que les investisseurs gardent les yeux rivés sur l'évolution de la guerre au Moyen-Orient en attendant de prendre connaissance des annonces de la Réserve fédérale américaine, prévues demain.

Les contrats à terme signalent pour l'instant une baisse de 0,3% pour le CAC 40, de 0,2% pour le DAX à Francfort et de 0,4% pour l'Euro STOXX 50.Les indices européens avaient clôturé dans le vert lundi, soutenus par des signes d'amélioration du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Le CAC avait progressé de 0,3% à 7 935 points et l'Euro STOXX 50 gagné autour de 0,4% à 5 739 points.

Même si les combats se poursuivent dans le Golfe, plusieurs navires pétroliers semblent avoir pu traverser le détroit au cours du week-end, un signal perçu positivement par les investisseursLa nervosité devrait néanmoins rester de mise sur les marchés financiers alors que les tensions restent fortes dans la région et que les prix pétroliers demeurent très volatils."On peut dire ce que l'on veut, le flou persiste toujours et l'accès à Ormuz reste, dans les faits, totalement verrouillé", tempère ce matin Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.

"L'éventail des scénarios est trop large et il reste impossible d'envisager une désescalade ou une reprise des flux à Ormuz. On est dans le noir le plus complet", poursuit l'analyste.Les prix du pétrole repartent d'ailleurs à la hausse ce matin après avoir perdu près de 3% hier sur fond d'accalmie apparente dans le détroit d'OrmuzLe Brent s'inscrit en hausse de 3,6% à 103,8 dollars le baril tandis que le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 4,2% à 97,4 dollars.Vers une Fed attentisteAutre élément de prudence pour les marchés, le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale doit entamer aujourd'hui deux jours de débats à l'issue desquels l'institution devrait laisser ses taux inchangés face à la remontée des anticipations d'inflation dues à la récente envolée des prix de l'énergie consécutive à la guerre en Iran.

"Le scénario d'un maintien prolongé des taux par la Fed a déjà été en grande partie intégré lors du récent mouvement de repli des cours", souligne Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.Si cet élément est largement anticipé par les marchés, les investisseurs semblent en revanche davantage s'interroger sur ce que pourrait décider la Fed à l'issue de ses prochaines réunions."Malgré le choc énergétique actuel, la Réserve fédérale devrait accepter des pressions temporaires sur les prix : les hausses de coûts liées à des chocs d'offre, généralement transitoires, ne justifient pas de réponse monétaire tant que les anticipations restent bien ancrées", estime François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AMOrientation positive à Wall StreetLa Bourse de New York a fini en hausse lundi au terme d'une séance marquée par des échanges plutôt calmes, notamment sous l'effet d'un retour des investisseurs sur les grandes valeurs technologiques.

Au coup de cloche final, le Dow Jones prenait 0,8%, le S&P 500 gagnait plus de 1% tandis que le Nasdaq 100 s'adjugeait plus de 1,1%.L'indice VIX CBOE de la volatilité a reculé de 13,5% à 23,5, au plus bas depuis quasiment deux semaines.Les contrats à terme sur les trois indices préfigurent en revanche une ouverture en baisse ce mardi.A la Bourse de Tokyo, le Nikkei se repliait de 0,2% en fin de séance, le rebond des cours pétroliers ayant plus que compensé la clôture favorable des marchés d'actions américains.Une détente fragile au niveau des tauxEn dépit des anticipations de resserrement monétaire de la BCE au cours des mois qui viennent, l'euro se reprend difficilement face au dollar, qui continue de profiter de l'appétit des investisseurs pour les actifs refuge. Il évolue actuellement à 1,1485 dollar après avoir touché dans la nuit un creux de cinq mois dans la nuit, sous 1,1430.Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor américain se détendent un peu en amont de la réunion de la Fed .

Le dix ans perd plus de six points de base à 4,22%.Dans son sillage, son équivalent allemand efface 2,3 points vers 2,95%.Côté macroéconomie, l'indice allemand ZEW - attendu dans le courant de la matinée - devrait avoir fléchi en mars, entre reprise industrielle hésitante et flambée des prix de l'énergie, alimentant un choc d'incertitude de nature à peser sur la confiance. Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.