Ouverture Les Bourses européennes sur des gains hésitants avant la réunion de la Fed

publié le 17/03/2026

(Zonebourse.com) - Les principaux indices actions européens évoluent globalement sur des gains hésitants ce mardi, alors que les fluctuations des cours du pétrole sur fond de guerre au Moyen-Orient restent dans toutes les têtes et que la Fed doit entamer sa réunion de politique monétaire.

Vers 10h30, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 0,5%, vers 7 975 points, tandis que l'indice paneuropéen STOXX Europe 50 grappille 0,2%, que le FTSE de Londres gagne 0,3%, mais que le DAX de Francfort cède 0,1%.Lundi à Wall Street, le S&P 500 a gagné 1,01% pour atteindre 6 699,3 points, le Dow Jones a progressé de 0,83% à 46 946,4 points, tandis que le Nasdaq 100 s'est adjugé 1,13% pour terminer à 24 655,3 points.

Les regards toujours rivés vers OrmuzMême si les combats se poursuivent dans le Golfe, plusieurs navires pétroliers semblent avoir pu traverser le détroit au cours du week-end, un signal perçu positivement par les investisseurs."On peut dire ce que l'on veut, le flou persiste toujours et l'accès à Ormuz reste, dans les faits, totalement verrouillé", tempère ce matin Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone."L'éventail des scénarios est trop large et il reste impossible d'envisager une désescalade ou une reprise des flux à Ormuz.

On est dans le noir le plus complet", poursuit l'analyste.Dans un tel contexte, le Brent s'inscrit en hausse de 2,9% à 103,6 USD le baril, tandis que le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,5% à 96,2 USD le baril en milieu de matinée.Vers une Fed attentisteAutre sujet majeur pour les marchés : le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale doit entamer aujourd'hui deux jours de débats à l'issue desquels l'institution devrait laisser ses taux inchangés à une large majorité."Christopher Waller, toujours préoccupé des conditions d'emploi (rebond en janvier, rechute en février), devrait maintenir sa position en faveur d'une baisse, de même que Stephen Miran, l'envoyé direct du président Trump", pronostique Oddo BHF.

"Les effets ambigus du choc pétrolier (plus d'inflation, moins de croissance) invitent plutôt à rester stoïque. Les nouvelles projections macro publiées lors de cette réunion ont été établies dans des circonstances incertaines. Il faudra les lire avec prudence", poursuit-il.TotalEnergies tire son épingle du jeu Sur le front des valeurs, TotalEnergies prend 1,7% et tire ainsi son épingle du jeu sur le CAC 40, à la faveur de la hausse des cours de l'or noir, devant notamment Engie et Veolia, qui gagnent chacun autour de 1,4%.Sur le SBF 120, c'est Sartorius Stedim Biotech qui se distingue avec une progression de 6%, saluée pour la présentation d'une stratégie actualisée, ainsi que de ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme.Sur le front des indicateurs macroéconomiques, seul est attendu ce mardi l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, dont la parution est prévue dans le courant de la matinée.

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