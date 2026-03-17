Fermeture Malgré les incertitudes autour d'Ormuz, Paris poursuit son rebond

publié le 17/03/2026

(Zonebourse.com) - Les principales places boursières européennes ont conclu la journée sur une dynamique haussière alors que l'attention du monde entier continue de se braquer sur le détroit d'Ormuz. Malgré le manque de visibilité, Paris conclut la séance sur un gain de 0,49% derrière Francfort ( 0,67%) et Londres ( 0,83%).

Se battre pour l'ouverture du détroit, ou débattre des conditions de passage... Deux courants s'affrontent dans le camp occidental engendrant de sérieux remous. Adepte de la manière forte, Trump a invité ses alliés à passer à l'action, ce que ces derniers ont rapidement décliné, provoquant l'ire du républicain."La plupart de nos 'alliés' de l'OTAN ont informé les États-Unis de leur refus de participer à notre opération militaire contre le régime terroriste iranien au Moyen-Orient", a-t-il martelé sur Truth Social.

"Leur réaction ne me surprend guère, car j'ai toujours considéré l'OTAN, où nous dépensons des centaines de milliards de dollars par an pour protéger ces mêmes pays, comme une alliance à sens unique : nous les protégeons, mais ils ne font rien pour nous, surtout en cas de besoin".En réponse aux appels du pied du Républicain, Kaja Kallas, la Haute représentante aux Affaires étrangères de l'Union européenne (UE), a appelé à trouver une solution diplomatique : "Personne n'est prêt à mettre ses ressortissants en danger dans le détroit d'Ormuz.

Nous devons trouver des solutions diplomatiques pour le maintenir ouvert afin d'éviter une crise alimentaire, une crise des engrais et une crise énergétique", a-t-elle déclaré.Si la suite qui sera donnée au conflit reste difficile à prévoir, Michaël Nizard (Edmond de Rothschild AM) identifie trois scénarios. Selon lui, le plus probable (60%) reste celui d'une guerre d'usure entre Washington et Téhéran qui pourrait se poursuivre encore quelques semaines.Le scénario défavorable (25%), est celui d'un chaos durable tandis que le plus favorable, bien que sa probabilité recule (15%), reste celui du changement de régime, que ce soit sous la forme d'une transition démocratique ou de l'apparition d'un dirigeant plus conciliant envers les États-Unis, indique l'analyste.

En attendant, le Brent repart à la hausse et gagne près de 1,5%, autour des 102,5 EUR le baril. Lors d'une réunion tenue cet après-midi au ministère de la transition écologique, Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l'Énergie porte-parole du gouvernement, et Philippe Tabarot, ministre des transports, ont fait savoir qu'il n'y avait "pas de solution miracle". Les deux ministres ont appelé à la solidarité entre les professionnels et indiqué travailler sur des solutions éventuelles de reports des charges sociales ou de gestion des impayées pour les entreprises françaises de transport impacté par le prix du baril. Un autre front : celui des banques centrales Outre la géopolitique, les prochains jours seront aussi marqués par la décision de politique monétaire de la Fed (mercredi) et par celle de la BCE, le lendemain.

"Alors que les taux devraient, selon les prévisions générales, rester inchangés, les investisseurs seront très attentifs au ton de la banque centrale, à l'affût du moindre signe indiquant que les décideurs politiques seraient en train de revoir leur position face au dernier choc sur l'approvisionnement énergétique", indique au sujet de la Fed Michaël Lok, CIO Groupe et Co-CEO de la division Asset Management de l'UBP.Chez Natixis IM, Romain Aumond rappelle que, de la même manière, la communication de Christine Lagarde lors de la conférence de presse de jeudi et les projections macroéconomiques trimestrielles de l'institution seront scrutées avec la plus grande attention par le marché, qui anticipe déjà une hausse de 25 bps durant le dernier trimestre de l'année.Enfin, chez Robeco, les analystes surveillent surtout le retour en force du dollar.

"Le rebond récent du dollar a conduit de nombreux investisseurs à y voir le talon d'Achille des marchés émergents et des matières premières, et le rallye pourrait se poursuivre", selon le stratégiste Peter van der Welle.L'euro s'échange contre 1,15 USD, en baisse de 2,6% sur un mois.Les valeurs en mouvementDans l'actualité des sociétés, Sartorius Stedim Biotech s'est offert la plus forte hausse de l'indice Stoxx 600 Europe avec un gain de 8,9%, entraînant dans son sillage le titre de sa maison-mère Sartorius ( 7,94%). La société a publié ses ambitions de moyen terme, et vise notamment une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 12% à partir de 2027.Dans le haut du palmarès également, Fraport s'est distingué ( 5,86%). L'opérateur aéroportuaire basé en Allemagne a dévoilé de bons résultats annuels 2025, notamment grâce à une hausse du trafic aérien.

La société a publié un cash flow positif pour la première fois depuis 2018.En revanche, Amplifon a poursuivi sa chute après avoir perdu 14,28% lundi, le titre abandonne encore ce soir 10,62%. Cette sanction est liée à l'annonce de l'acquisition de l'activité Hearing du Danois GN Store Nord A/S. Pour cette opération, qui valorise la cible à 2,3 milliards d'euros, le groupe italien spécialisé dans les aides auditives va payer 1,69 milliard d'euros en numéraire et le reste via l'émission de 56 millions d'actions nouvelles. Enfin, notons le net repli des valeurs du luxe à Paris avec -1,9% pour Hermès, -1,4% pour LVMH et -0,8% pour Kering.Des statistiques mitigéesDans l'actualité des statistiques, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands a lourdement chuté à -0,5 en mars 2026, à comparer à 58,3 le mois précédent, une baisse bien plus importante que prévu, puisque l'indice était attendu autour de 39 en consensus.

Il s'agit là de la première fois que cet indicateur sur les perspectives économiques de l'Allemagne se situe en zone négative depuis avril 2025, quand il avait atteint un point bas à -14.Par ailleurs, outre-Atlantique, l''indice des promesses de ventes de logements a progressé de 1,8% en février, contre -0,6% attendu après -1% (révisé de -0,8%) le mois précédent.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.