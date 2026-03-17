Ouverture L'Europe boursière tient le cap avant la Fed

publié le 18/03/2026

(Zonebourse.com) - Les principaux indices européens tiennent bon ce mercredi matin, soutenus par l'accalmie relative observée sur le front du pétrole. Vers 10h00, le CAC 40 s'adjuge 0,59% à 8 021 points, dans la même veine que l'Euro Stoxx 50 ( 0,64%) et du Dax ( 0,48%).

Les Bourses européennes tiennent le cap au coeur d'une actualité chargée, entre publications de résultats, le verdict attendu de la Fed ce soir et un contexte géopolitique assombri par 19 jours de conflit en Iran.Tous les yeux seront braqués en fin de journée sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, avant les verdicts de la BCE, de la BoE, de la BOJ et de la BNS demain.

"La tâche va être compliquée pour Powell ce soir alors que les signaux de stress sur le marché se multiplient, la pression de la Maison Blanche pour baisser les taux est intense et que les effets au niveau de la croissance et de l'inflation de la guerre en Iran sont encore incertains. Pour la première depuis le début du cycle de baisse des taux, le marché monétaire estime que la probabilité d'une hausse des taux par la Fed au cours des trois prochains mois est désormais supérieure à celle d'une baisse.

Il y a un mois, personne n'y aurait cru. Ce qui est certain, à ce stade, c'est que plus les prix de l'énergie vont rester élevés, plus cela va poser un problème", souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Sur le front énergétique, les cours de l'or noir se détendent timidement alors que l'Irak a signé un accord pour relancer ses exportations de pétrole via la Turquie, contournant le détroit d'Ormuz, tandis que l'Arabie saoudite redirige aussi une partie de ses flux vers la mer Rouge.

Le Brent recule de 0,68% à 102,75 USD le WTI de 1,48% à 93,84 USD.Des valeurs en mouvementDans l'actualité des sociétés, Bolloré s'envole de près de 15% en bourse après l'annonce d'un dividende exceptionnel de 1,50 EUR par action.Valneva ( 0,85%) est bien orienté alors que le fabricant de vaccins a dévoilé résultats annuels plus dégradés qu'attendu par les analystes.Exail Technologies bondit de plus de 7% après avoir fait état d'une hausse de 87% de ses commandes en 2025 et d'un Ebitda en progression de 40%. Le groupe de défense table sur une nouvelle hausse cette année dans un marché "très porteur" lié aux tensions au Moyen-Orient.

Enfin, Virbac avance de plus de 2% dans le sillage de sa publication annuelle. Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,08% à 1,1529 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.