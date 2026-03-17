Mi-séance Hausse des marchés européens avant le verdict de la BCE, le CAC 40 dépasse les 8 000 points

publié le 18/03/2026

(Zonebourse.com) - Face à une instabilité géopolitique croissante, les Bourses européennes continuent de progresser. La guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran est entrée dans sa troisième semaine. Aucune issue ne semble se dessiner à court terme.

Gagnant 0,98% à 8 052,72 points, le CAC 40 se dirige vers une troisième séance de suite dans le vert. L'Eurostoxx 50 avance de 0,91% à 5 821,74 points.Sur l'évolution du conflit au Moyen-Orient, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prévenu mardi que le détroit d'Ormuz ne reviendrait pas à son état initial.

Ce point de passage vital, où transite habituellement 20 % du pétrole et du GNL mondial, reste largement paralysé suite aux tensions avec Israël et les Etats-Unis. Actuellement, seul un trafic résiduel parvient à franchir ce verrou stratégique.Le baril gagne 0,12% mais reste au-dessus des 100 dollars le baril, à 103,62 dollars.En outre, l'Iran a confirmé hier la mort d'Ali Larijani, son chef de la sécurité, qu'Israël avait annoncé plus tôt avoir tué.

"Ali Larijani a obtenu la douce grâce du martyre", a affirmé le Conseil suprême de sécurité nationale iranien dans un communiqué, ajoutant qu'un autre de ses responsables, ainsi que le fils d'Ali Larijani et plusieurs gardes du corps, avaient aussi été tués "à l'aube".De son côté, Donald Trump reproche une "erreur stupide" des pays de l'Otan de ne pas soutenir les Etats-Unis au Moyen-Orient. "Tous considèrent que l'Iran est une menace, mais ils ne veulent pas aider.

C'est stupide. (...) Tout cela est très mauvais pour l'Otan. Nous aidons des pays qui ne nous aident pas. Je ne suis pas très content, nous avons apporté notre aide à l'Ukraine."Après que sa demande d'assistance pour rouvrir le détroit d'Ormuz a été rejetée par la majorité des alliés des Etats-Unis, le président américain a assuré ce mardi n'avoir "plus besoin d'aide". "Les Etats-Unis ont été informés par la plupart de nos 'alliés' de l'Otan qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans notre opération militaire contre le régime terroriste iranien", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

La BCE au centre de l'attention demainDans ce contexte, la BCE rendra sa décision de politique monétaire demain après-midi après celle attendue ce soir de la Fed."Nous anticipons qu'elle maintiendra ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion. Sa présidente, Christine Lagarde, a affirmé que la BCE veillerait à ce que la guerre en Iran n'inflige pas à la zone euro les mêmes conséquences inflationnistes que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la BCE abandonne son discours se disant 'bien positionnée' et clarifie les conditions qui pourraient conduire à un durcissement de sa politique monétaire", estime Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman.

"Si les prix du pétrole se maintiennent à un niveau très élevé (potentiellement au-dessus de 100 USD) pendant quelques mois (plus de deux mois), elle pourrait être amenée à adopter une orientation plus restrictive. En effet, quelques semaines de prix de l'énergie à leur niveau élevé actuel ne devraient faire grimper l'inflation totale qu'à environ 3 % et son inflation sous-jacente à 2,5 %, ce qui ne justifie pas une hausse des taux", précise l'analyste.Bolloré et Exail tout sourireDu coté de la cote, Bolloré ( 10,81%) s'envole et domine le SBF 120. La multinationale française spécialisée dans la logistique pétrolière a annoncé la veille qu'elle comptait verser cette année un dividende exceptionnel de 1,50 EUR par action, afin de redistribuer à ses actionnaires une partie du produit de la vente de ses filiales Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics.

Au sein de ce même indice, Exail ( 6,93%) bondit. Le groupe de défense français a fait état mercredi d'une hausse de 87% de ses prises de commandes en 2025 et d'un Ebitda en progression de 40%. L'entreprise vise une nouvelle augmentation des commandes cette année, sur fond de guerre au Moyen-Orient.En revanche, Mersen (-2,01%) signe une des plus fortes baisse du marché SRD, pénalisé par un recul de sa rentabilité sur l'exercice 2025. Le résultat net part du groupe s'élève à 14,1 MEUR contre 59 MEUR en 2024, avec une marge opérationnelle courante en recul de 1,3 point à 9,2% et une marge d'EBITDA courant en diminution de 0,5 point à 16%.En Europe, le géant anglo-néerlandais Unilever (-1,94%) explore une nouvelle étape dans la transformation de son portefeuille. Selon les informations de Bloomberg, le groupe étudie actuellement une possible séparation de tout ou d'une partie de ses activités alimentaires.

Parmi les scénarios envisagés se dressent une cession complète ou partielle de la division alimentaire, avec la conservation de certaines marques phares. Aucune décision n'a été prise, et aucune opération ne sera envisagée avant 2027. Une telle transaction pourrait valoriser l'activité alimentaire à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Au chapitre macroéconomique, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,9% en février 2026, contre 1,7% en janvier, selon les données publiées par Eurostat. Un an plus tôt, il ressortait à 2,3%. Les prix à la consommation ont progressé de 0,6% en février sur un mois, un chiffre inférieur à la première estimation d'Eurostat (0,7%), après un recul de 0,6% en janvier.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.