Pré-ouverture Petite tentative de rebond en Europe, mais une troisième semaine consécutive de baisse se profile

publié le 20/03/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi, de premiers signes de désescalade au Moyen-Orient semblant encourager une petite tentative de rebond après le repli des derniers jours. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une progression de 0,6% pour le CAC 40 à Paris, de 0,7% pour le DAX à Francfort, de 0,3% pour le FTSE 100 à Londres et de près de 0,8% pour l'Euro STOXX 50.

Avec des pertes de 1,3% depuis le début de la semaine, le CAC se dirige malgré tout vers sa troisième séance consécutive de baisse, tout comme l'indice Euro STOXX 50 qui accuse un repli de 1,8% en quatre séances.L'offensive israélo-américaine pèse depuis maintenant deux semaines sur les marchés, déjà fébriles en raison du niveau de valorisation élevée des actions, des interrogations sur les implications de l'IA ou des tensions touchant certains segments de la dette privée.

Les grandes banques centrales mondiales n'ont rien fait pour les rassurer ces derniers jours, en reconnaissant qu'elles naviguaient elles aussi à vue, incapables de prédire les implications de la nouvelle guerre du Golfe au niveau de l'inflation et de la politique monétaire.Alors que le début de semaine avait laissé entrevoir une accalmie, la journée de mardi a été marquée par une intensification des bombardements, principalement contre des installations gazières et pétrolières, faisant craindre de possibles ruptures d'approvisionnement.

Donald Trump a toutefois réussi à faire rebaisser le prix du pétrole hier soir en exprimant son opposition aux frappes israéliennes contre les installations offshore iraniennes de "South Pars" et en expliquant que le GNL extrait en Iran pourra circuler librement, à condition d'être mis à la disposition des pays qui en ont besoin.Les investisseurs veulent voir des signes de progrès Les propos du président américain ont bénéficié à Wall Street, qui a réussi à largement limiter la casse hier soir après avoir cédé plus de 1% à l'ouverture et alors que les indices européens qui dévissaient de 2% à 2,5%.

Au final, après une journée marquée par une intense volatilité, le Dow Jones ne perdait que 0,4% tandis que le S&P 500 et le Nasdaq cédaient autour de 0,4%.Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant un rebond de l'ordre de 0,1% à l'ouverture vendredi.Le marché pétrolier, qui vient d'enchaîner quatre semaines consécutives de hausse, continue néanmoins d'évoluer à des plus hauts depuis l'été 2022, soutenu par les tensions géopolitiques: le Brent cède 0,7% à 107,9 dollars le baril ce matin tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,3% à 94,3 dollars.

Au final, les dernières évolutions au Moyen-Orient semblent en effet permettre d'apaiser les craintes de voir les attaques de mercredi contre les infrastructures énergétiques dégénérer en un conflit incontrôlable.Suite aux propos de Donald Trump, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a assuré hier soir que l'État hébreu ne ciblerait plus les installations énergétiques de l'Iran.Plus tôt dans la journée de jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait prévenu sur le réseau social X que Téhéran ferait preuve d'une "absence totale de retenue" en cas de nouvelles frappes contre ses infrastructures, tout en évoquant la nécessité d'une "désescalade ".

Reste que les intervenants ne disposent toujours d'aucune visibilité quant à une réouverture prochaine de la voie maritime stratégique du Détroit d'Ormuz et que les espoirs d'un cessez-le-feu généralisé demeurent ténus.Signe que les États-Unis se préparent à un scénario de longue durée, le Pentagone aurait sollicité auprès de la Maison Blanche une rallonge budgétaire de 200 milliards de dollars à soumettre au Congrès, suggérant l'éventualité d'un conflit qui pourrait s'ancrer dans le temps.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.