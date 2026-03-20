Mi-séance La géopolitique fait commencer la semaine dans la déprime

publié le 23/03/2026

(Zonebourse.com) - Comme l'ensemble des places européennes, Paris commence la semaine de bien mauvaise humeur, alors que le conflit au Moyen-Orient, lourd de menaces pour l'économie mondiale, ne donne aucun signal d'accalmie, bien au contraire. Un peu avant 12h00, le CAC 40 affiche un recul de l'ordre de 2%, vers 7 516 points, tandis que l'indice paneuropéen STOXX Europe 50 abandonne 2,2%, tout comme le DAX de Francfort, et que le FTSE de Londres s'affaisse de 2,3%.

Alors que la guerre est maintenant dans sa 4e semaine, les dernières nouvelles ne sont guère encourageantes, Donald Trump ayant menacé l'Iran de frappes sur ses infrastructures électriques si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert dans un délai de deux jours.Téhéran a, de son côté, franchi un nouveau palier ce week-end en visant la base américano-britannique de Diego Garcia, située au coeur de l'océan Indien, puis en tirant un missile sur la ville israélienne de Dimona, proche d'un réacteur nucléaire.

Une escalade du conflit inquiétante pour l'économie et les marchésL'escalade du conflit américano-iranien augmente le risque de perturbations prolongées de l'approvisionnement énergétique, de quoi à la fois nourrir les tensions inflationnistes et pénaliser l'activité économique au niveau mondial."Tant que la guerre perdure, les actions américaines devraient mieux résister que les européennes", estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, ajoutant que "pour une fois, cela s'explique pour des raisons macroéconomiques".

"En tant qu'exportateur net de pétrole et de gaz, les États-Unis ont seulement besoin de gérer la hausse des prix à la pompe alors que l'Europe fait face au double problème de la hausse des prix et de la pénurie d'énergie", précise-t-il.Le professionnel juge toutefois qu'à long terme, il est plus difficile de savoir quels pays et quels secteurs vont s'en sortir le mieux, et qu'il convient d'être prudent concernant les prévisions de coût économique du conflit."L'histoire montre que les marchés peuvent se redresser rapidement lorsque les tensions géopolitiques s'atténuent", tempère pour sa part Mark Haefele, directeur des investissements, chez UBS Global Wealth Management.

"Notre conseil fondamental reste le même, à savoir rester stratégiquement investi, mais gérer le risque de façon active en diversifiant, en couvrant et en réduisant les expositions cycliques excessives", poursuit-il.Le pétrole profite à Technip Energies et plombe Air France-KLMPour l'heure, les cours élevés du pétrole (99 USD le baril sur le WTI, 113 USD le baril sur le Brent) permettent à Technip Energies ( 3,1%) de prendre la tête du SBF 120 parisien, et font souffrir Air France-KLM (-5,5%), parmi les plus fortes baisses de l'indice.Ailleurs en Europe, Poste Italiane trébuche de 9,7% à Milan après avoir lancé une OPA sur Telecom Italia, qui prend 2,4%. L'opération, structurée en numéraire et en échange de titres, valorise l'ancien monopole des télécoms à 10,8 MdsEUR.

Pandora ( 9,6%) progresse à Copenhague et figure en tête du STOXX Europe 600, malgré une note de RBC qui abaisse l'objectif de 600 DKK à 575 DKK. Le bijoutier danois profite de la chute de l'argent et de l'or (-5%), réduisant ses coûts de production.Au chapitre des statistiques, aucune donnée macroéconomique majeure n'est attendue en Europe ce lundi, mais la semaine qui commence verra paraître notamment les indices PMI préliminaires, puis ceux du climat des affaires en Allemagne et en France.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.