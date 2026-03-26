Ouverture Paris et les autres places européennes continuent de reculer

publié le 27/03/2026

(Zonebourse.com) - Déjà dans le rouge hier, les places européennes continuent de reculer. Le repli du jour est toutefois moins prononcé que celui de la veille, avec la prolongation par les Etats-Unis de la période durant laquelle ils vont épargner les installations énergétiques iraniennes.

Dans ces conditions, le CAC 40 s'affiche en baisse de 0,65%, à 7 718 points, le DAX 40 à Francfort perd 1,11%, et le FTSE 100 à Londres recule de 0,39%.Hier, les marchés avaient fait le yoyo, rattrapant une grande partie de leurs pertes avec un communiqué publié par l'agence de presse iranienne Tasnim dans lequel le gouvernement répondait au plan en 15 points des Etats-Unis.

Si les exigences semblaient impossibles à satisfaire, notamment des réparations de guerre et dédommagements, cette publication signifiait que même un dialogue indirect n'était pas répondu. Ensuite, Donald Trump avait douché les maigres espoirs des investisseurs en indiquant que la République islamique souhaitait à tout prix un accord de paix, ajoutant que Washington n'était pas certain de le vouloir.

Depuis, le président des Etats-Unis a prolongé, jusqu'au lundi 6 avril 20h (heure de New York), la suspension de la période de destruction des installations énergétiques iraniennes. Il précise que "des discussions sont en cours et, malgré des déclarations erronées affirmant le contraire de la part des médias de "fake news" et d'autres, elles se déroulent très bien".Toujours est-il que le prix du baril de pétrole évolue toujours sur des niveaux élevés.

Le WTI à New York est à 96,20 dollars, et le Brent de la mer du Nord à 104,14 dollars. Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,10%) et se négocie contre 1,1523 dollar.Au niveau de la macro-économie, la séance est peu chargée. Les intervenants se contenteront à 13h30 des stocks de gros et de détail américains pour le mois de février, et plus tard dans l'après-midi de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan pour mars.

Sur le front des valeurs, Pernod Ricard signe la meilleure performance du CAC 40 avec un gain de 3,07%. Le groupe a confirmé des discussions avec Brown-Forman concernant un potentiel rapprochement. Les deux groupes bénéficieraient ainsi de synergies opérationnelles, tirant profit des marques iconiques de l'Américain comme Jack Daniels.De son côté, Arkema progresse de 2,96%, grâce au relèvement de son objectif de cours par Morgan Stanley, qui vise désormais 83 euros, contre 78 auparavant.Air France-KLM est en revanche dans le rouge (-3,57%), toujours victime du conflit au Moyen-Orient qui fait grimper les cours de l'or noir et donc du kérosène.

UBS reste à neutre sur le titre du groupe de transport aérien, et abaisse sa cible de cours de 13,95 à 10 euros.Ailleurs en Europe, AstraZeneca se distingue avec un gain de 3,33%, soutenu par une note positive de Jefferies, mais également par des premiers résultats encourageants pour le Tozorakimab chez des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.