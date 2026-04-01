Pré-ouverture Vers un rally de soulagement en Europe derrière Wall Street, Trump parvient à rassurer

publié le 01/04/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes sont de nouveau attendues dans le vert mercredi matin, profitant de l'élan positif donné par Wall Street, qui a fini en forte hausse hier après des déclarations jugées rassurantes de Donald Trump quant à une fin prochaine de la guerre menée contre l'Iran.

A ce stade, les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de plus de 0,8% pour le CAC 40 à Paris, de 2,5% pour le DAX à Francfort, de 0,4% pour le FTSE 100 à Londres et de 2,7% pour l'Euro STOXX 50.En dépit de son timide redressement amorcé en début de semaine l'indice parisien a cédé 8,9% sur l'ensemble du mois de mars, soit sa plus mauvaise performance mensuelle depuis octobre 2020 lorsqu'il s'était effondré de 17,2%, en pleine pandémie de Covid.

Sur la totalité du 1er trimestre, le CAC limite son repli à un peu plus de 4%.Avril sous le signe du rebond?Après ce mois de mars exécrable, avril devrait débuter sur une tonalité plus favorable grâce aux bonnes performances des actions américaines mardi, technologiques en tête, suite à des déclarations attribuées à Donald Trump, selon lesquelles le conflit en Iran pourrait se terminer d'ici "deux ou trois semaines".La Maison Blanche a confirmé dans la foulée que le président américain avait prévu de s'adresser à la nation aujourd'hui à 9h00 (heure de New York) afin de faire un point "important" sur la situation en Iran.

Wall Street a profité de cette accalmie sur le front diplomatique pour terminer la dernière séance du 1er trimestre en nette hausse, grâce à des rachats à bon compte sur des valeurs qui avaient récemment souffert.Avec un bond de 3,8% à la clôture, le Nasdaq Composite passe d'un contexte de "correction" (-11% lundi soir) à une consolidation presque banale de 7,5% sur l'ensemble du 1er trimestre. Le S&P 500, qui a repris plus de 2,8% hier soir, perd de son côté un peu moins de 5% depuis le 1er janvier.Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,3% à 0,6% cet après-midi à New York.Au terme d'une séance largement positive, la Bourse de Tokyo grimpait de plus de 4,7% ce mercredi pour la première séance du 2e trimestre.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng reprenait 2,2% sur la journée tandis que l'indice CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen gagnait 1,6%.Un rebond encore fragileSi les marchés d'actions bénéficient d'un "rally" de soulagement après plusieurs semaines de dégagements, il est peut-être prématuré de voir dans le récent rebond l'amorce d'un redressement durable.Les récents remous qui ont agité la cote ont obligé bon nombre d'analystes à sabrer leurs prévisions de croissance et à revoir à la hausse leurs anticipations d'inflation pour l'année, conduisant mécaniquement à une révision de la trajectoire de politique monétaire attendue de la part des grandes banques centrales au cours des mois qui viennent.Le mois de mars regorge par ailleurs de plusieurs facteurs de risque: si les risques géopolitiques semblent refluer, l'attention des investisseurs va rester focalisée sur les fondamentaux économiques.

Les prochains indicateurs, notamment ceux ayant trait à l'inflation, devraient notamment permettre de mesurer les tensions et de faire évoluer les anticipations autour des banques centrales et la trajectoire des taux d'intérêt.La séance du jour sera ainsi animée par les résultats définitifs des enquêtes PMI de S&P Global sur le secteur industriel européen, puis par l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, les ventes de détail et l'ISM manufacturier aux Etats-Unis.Entre rééquilibrages et trêve pascaleSi les investisseurs ont visiblement à coeur de rééquilibrer leurs portefeuilles, leurs prises de risques pourraient cependant rester limitées en perspective du long week-end pascal. Les marchés d'actions resteront en effet fermés vendredi et ne rouvriront que mardi prochain pour ce qui concerne le Vieux Continent.Sur le marché des devises, l'appétit pour le dollar est fortement émoussé par les dernières déclarations de Donald Trump.

Après avoir atteint des planchers depuis août 2025, l'euro rebondit pour se traiter autour de 1,1575 dollar ce matin.Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se détend vers 4,31%.Après avoir établi hier de nouveaux pics depuis 2022, le marché pétrolier repart logiquement à la baisse dans un contexte d'apaisement des tensions au Moyen-Orient.Le Brent recule de 1% à 102,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,4%,à moins de 101 dollars. Ils progressent encore respectivement de 65% et 73% cette année.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.