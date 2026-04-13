Pré-ouverture Le Moyen-Orient plombe encore le moral avant la saison des résultats

publié le 13/04/2026

(Zonebourse.com) - Cette semaine, qui marquera le coup d'envoi de la saison des résultats, devrait démarrer dans la déprime à la Bourse de Paris, au vu des futures sur le CAC 40 en chute de 80 points vers 8 185, sur fond de regain d'inquiétudes au sujet de la situation au Moyen-Orient.

Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran semble plus que jamais menacé, après l'échec des discussions entre les représentants des deux pays au Pakistan pour tenter d'avancer vers un accord de paix durable."Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran de deux semaines est politiquement utile mais structurellement faible, déjà contesté au sujet du Liban et de la signification d'un détroit d'Hormuz "ouvert"", soulignait vendredi Société Générale.

"Les positions des négociateurs restent également éloignées sur toutes les questions fondamentales : le programme nucléaire, le contrôle d'Hormuz et la structure de sécurité", poursuivait le groupe bancaire français.Surtout, le spectre d'une reprise des affrontements a été ravivé dimanche par la menace brandie par Donald Trump de faire lui-même bloquer le détroit d'Ormuz de façon à empêcher l'Iran d'exporter son pétrole et son gaz, et ainsi d'asphyxier son économie.

Sans surprise, le regain de tension autour du Golfe persique se répercute sur les cours du pétrole, de retour au-dessus de la barre symbolique des 100 USD le baril, actuellement à 104,5 USD sur le WTI et à 102 USD sur le Brent.Une semaine sous le signe du démarrage des trimestriels...Les investisseurs resteront donc très attentifs à la situation géopolitique, mais cette semaine sera aussi marquée par le démarrage de la saison des résultats au titre du 1er trimestre aux États-Unis.

Comme d'habitude, les banques en donneront le coup d'envoi, à commencer par Goldman Sachs cet après-midi, puis JP Morgan Chase, Citi, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley ou encore BNY Mellon les jours suivants.Les opérateurs devraient aussi prendre connaissance des comptes de groupes comme BlackRock, J&J, PepsiCo, Abbott ou Netflix aux États-Unis, ou encore d'ASML et Ericsson de ce côté-ci de l'Atlantique....ainsi que de nombreux indicateurs macroéconomiquesOutre les publications de trimestriels, la semaine qui démarre verra la parution d'indicateurs économiques américains tels que les prix à la production et à l'importation, la production industrielle, ainsi que les indices d'activité Empire State et Philly Fed.

En Europe aussi, des données économiques sont prévues ces jours-ci, parmi lesquelles les chiffres de l'inflation dans la zone euro et en France, ou encore la production industrielle dans la zone euro et au Royaume-Uni.Une approbation de Bruxelles pour Sanofi dans l'UCSDans l'actualité des valeurs à Paris, la Commission européenne a approuvé le Dupixent de Sanofi comme premier traitement ciblé de l'urticaire chronique spontanée (UCS), une maladie cutanée inflammatoire chronique chez les jeunes enfants.Eurazeo a réalisé le placement de sa première émission d'obligations senior d'un montant de 500 MEUR, à échéance du 17 avril 2031 et assortie d'un coupon de 4,625% par an, avec un carnet d'ordres final de plus de 2 MdsEUR, soit une sursouscription de 4 fois.

Le spécialiste du matériel de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement Manitou a fait part du décès de sa présidente du conseil d'administration, Jacqueline Himsworth, par ailleurs actionnaire et administratrice historique de la société.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.