Ouverture La confiance prévaut à la Bourse de Paris, malgré LVMH

publié le 14/04/2026

(Zonebourse.com) - Bien que freinée par les chiffres décevants de LVMH, la Bourse de Paris va de l'avant, à l'image de l'ensemble des places européennes, manifestant ainsi une certaine confiance avant la vague de publications trimestrielles prévue en début d'après-midi outre-Atlantique.

Vers 10h30, le CAC 40 s'inscrit en progression de près de 0,7% vers 8 291 points, une performance toutefois à la traîne par rapport à l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 qui s'adjuge 1% et emboîte ainsi le pas de Wall Street lundi.Au terme de la séance de la veille à New York, le S&P 500 a progressé de 1,02% à 6 886,2 points, le Dow Jones a gagné 0,63% à 48 218,2 points, tandis que le Nasdaq 100 s'est adjugé 1,06% pour atteindre 25 383,7 points.

L'optimisme des investisseurs a été alimenté par des déclarations de Donald Trump, affirmant que l'Iran souhaitait conclure un accord, tout en excluant toute possibilité pour Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire.Le contexte demeure pourtant tendu, Washington ayant annoncé un blocus militaire visant les navires quittant les ports iraniens, tandis que l'Iran a menacé de représailles contre les infrastructures portuaires de ses voisins du Golfe.Les banques américaines attendues au tournant ce mardiS'ils devraient garder un oeil sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs ce mardi aux résultats des banques JP Morgan Chase, Citi et Wells Fargo, ainsi que du gestionnaire d'actifs BlackRock.

Plus largement, la saison des résultats qui démarre véritablement cette semaine permettra aux opérateurs de se faire une première idée de l'impact concret de la guerre contre l'Iran et de la flambée des prix de l'énergie qui s'en est suivie."Selon les données de MarketWatch, les entreprises du S&P 500 devraient enregistrer une croissance des bénéfices d'environ 13 à 14% en glissement annuel au 1er trimestre 2026, marquant le sixième trimestre consécutif d'expansion à deux chiffres", pointe Linh Tran.Selon cet analyste marchés chez XS.com, cela "souligne que les fondamentaux des entreprises restent solides, servant de pilier clé pour permettre au marché d'absorber les incertitudes macroéconomiques"."De plus, l'apaisement temporaire des tensions géopolitiques a contribué à renforcer la confiance des investisseurs, réduisant la pression de l'aversion au risque qui pesait auparavant sur les marchés", poursuit-il.

Le point d'activité de LVMH fraîchement accueilliEn attendant la vague de trimestriels attendue outre-Atlantique, les opérateurs concentrent leur attention sur les publications depuis lundi soir en Europe, en particulier le point d'activité trimestriel de LVMH qui se trouve fraîchement accueilli.L'action du numéro un mondial du luxe perd ainsi 2,1% et fait figure de lanterne rouge du CAC 40, au lendemain de l'annonce de ventes en baisse de 6%, dans un contexte géopolitique et économique que le groupe décrit comme "perturbé".À l'opposé, Eurofins Scientific ( 5,1%) prend la tête de l'indice phare parisien, après l'annonce par le prestataire de services de bioanalyse de la cession de son activité d'essais électriques et électroniques pour une valeur de 575 MEUR.Ailleurs en Europe, Intertek bondit de 11,4% à Londres dans le sillage du point d'activité du groupe de services d'inspection et de certification, ainsi que de l'annonce d'une éventuelle scission de sa division Energie et Infrastructures de ses activités de test et d'assurance qualité.

Enfin, Sika s'adjuge 8% à Zurich, le fournisseur de produits chimiques pour la construction ayant réaffirmé ses prévisions pour 2026, bien que son chiffre d'affaires du 1er trimestre ait reculé de 7% sur un an, pénalisé par les effets de change.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.