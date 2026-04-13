Mi-séance Rebond des Bourses européennes face au blocus américain, LVMH s'étiole

publié le 14/04/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens rebondissent après l'entrée en vigueur hier après-midi du blocus du détroit d'Ormuz. L'incertitude est grandissante sue la pérennité du cessez-le-feu de 15 jours entre Washington et Téhéran. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,56% à 8 282,19 points.

L'Eurostoxx 50 progresse de 0,88% à 5 957,06 points. Du côté des valeurs, LVMH est lanterne rouge du CAC 40 après l'annonce la veille du repli de ses revenus au premier trimestre 2026. Le maintien du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran est la "priorité absolue" pour parvenir à un règlement du conflit, a annoncé Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères dans un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais Ishaq Dar, après l'échec des pourparlers entre Américians et Iraniens à Islamabad.

L'Iran a dénoncé hier une "violation grave de sa souveraineté" après l'entrée en vigueur du blocus maritime imposé par les Etats-Unis contre les ports iraniens dans le Golfe et en mer d'Oman.L'acte "illégal" des Etats-Unis "représente une menace grave sur la paix et la sécurité internationales, et exacerbe manifestement le risque d'escalade dans une région très volatile", a écrit l'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani dans une lettre adressé au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.De son côté, Donald Trump s'est encore montré agressif envers l'Iran dans un nouveau message publié sur la plateforme Truth Social.

"La marine iranienne gît au fond de la mer, anéantie. Nous n'avons pas touché leur petit nombre de vedettes rapides, car nous ne les considérions pas comme une menace importante. Avertissement : si l'un de ces navires s'approche de notre blocus, il sera immédiatement éliminé, selon la même méthode que celle utilisée contre les trafiquants de drogue en mer. C'est rapide et brutal."De plus, le président américain a confirmé que 34 navires ont franchi le détroit dimanche, soit "de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée" par l'Iran. "Je peux vous dire que l'autre camp nous a appelés. Ils (les Iraniens) voudraient faire un accord, à tout prix", a déclaré aussi Trump, après l'échec des négociations au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

"Mais si cette guerre et ce blocus durent plus de trois mois, nous commencerons à faire face à de sérieux problèmes d'approvisionnement pour certains produits comme le kérosène, ce qui obligera à rationner les avions, ou le diesel", a averti le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné lors d'une conférence à Washington, en marge des rencontres de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Il est clair que la réouverture et la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, même si cela implique de verser une compensation à qui que ce soit, est cruciale pour la liberté du marché", a commenté aussi le dirigeant.En outre, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol a aussi réagi à l'évolution de ce conflit au Moyen-Orient. Selon lui, le mois d'avril "devrait être encore pire que mars" pour le secteur de l'énergie, bien que la guerre en Iran trouverait rapidement une conclusion.

Dans ce contexte géopolitique toujours très palpable, la guerre au Moyen-Orient devrait avoir eu "un impact limité" sur l'activité des entreprises en France au premier trimestre, affirme la Banque de France. Elle table d'ailleurs toujours une croissance du PIB trimestriel pouvant atteindre les 0,3%.Au 46ème jour du conflit au Moyen-orient, les prix du pétrole se situent toujours sous la barre des 100 dollars. Le WTI gagne 0,54% à 97,04 dollars. Le Brent progresse de 0,84% à 98,82 USD.LVMH recule, Eurofins monteDans l'actualité des sociétés, LVMH (-1,76%) affiche le plus fort repli du CAC 40 à mi-séance. Hier, le numéro un mondial du luxe a annoncé hier une baisse de 6% de ses ventes à 19,1 milliards d'euros au premier trimestre 2026, dans un contexte géopolitique et économique que le groupe décrit comme "perturbé". Il reste vigilant mais néanmoins confiant en ce début d'année.A l'inverse, Eurofins Scientific ( 5%) occupe la tête de l'indice phare parisien, après l'annonce la cession de son activité d'essais électriques et électroniques MET Labs à l'américain UL Solutions pour une valeur d'entreprise de 575 MEUR.

En Europe, Intertek bondit de 11,98%, affichant une des plus fortes hausses du FTSE 100. Le groupe de services d'inspection et de certification grimpe après la publication d'un chiffre d'affaires de 838,5 millions de livres sterling, contre 808,9 MGBP un an plus tôt. Dans la foulée, il a annoncé une éventuelle scission de sa division Energie et Infrastructures de ses activités de test et d'assurance qualité.Enfin, Sika domine l'indice SMI s'adjugeant 9,27%. Le fournisseur de produits chimiques pour la construction ayant réaffirmé ses prévisions pour 2026, bien que son chiffre d'affaires du 1er trimestre ait reculé de 7% sur un an, pénalisé par les effets de change.Au sein de ce même indice suisse, Givaudan se distingue aussi avec un gain de 4,83%. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste des arômes et parfums progresse de 2,8%, à données comparables, pour atteindre 1,875 milliard de francs suisses.Vers 12h, l'euro gagne 0,31% à 1,1790 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.