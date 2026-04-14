Pré-ouverture Vers une ouverture incertaine en Europe, entre désescalade sur l'Iran et résultats d'ASML

publié le 15/04/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes devraient ouvrir sans grande tendance mercredi matin, les marchés d'actions restant soutenus par l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient même si les Etats-Unis et l'Iran semblent toujours loin d'avoir trouvé un accord sur les termes d'un traité de paix durable.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 pourrait démarrer la séance en repli de 0,2%, tout comme l'Euro STOXX 50. Le DAX allemand est quand à lui attendu en très légère hausse ( 0,1%).Les Bourses européennes devraient ouvrir sans grande tendance mercredi matin, les marchés d'actions restant soutenus par l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient même si les Etats-Unis et l'Iran semblent toujours loin d'avoir trouvé un accord sur les termes d'un traité de paix durable.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 pourrait démarrer la séance en repli de 0,2%, tout comme l'Euro STOXX 50. Le DAX allemand est quand à lui attendu en très légère hausse ( 0,1%).L'espoir d'une reprise des pourparlers avec Téhéran, insufflé par Donald Trump, est toujours perçu comme un nouveau signe de désescalade. Selon le président américain, l'Iran lui aurait "tendu la main" et souhaiterait "vivement conclure un accord" après l'échec des discussions d'Islamabad.Le milliardaire aurait ainsi confié au New York Post que de nouvelles négociations pourraient débuter d'ici 48 heures, toujours au Pakistan.

Les investisseurs saluent également le libre passage de nombreux navires marchands dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures. La Navy n'a pas cherché à les arraisonner, contrairement aux menaces proférées par Trump lors de la mise en place de son blocus dans la zone.Le scénario du "verre à moitié plein" l'emporteLe marché semble toujours privilégier une lecture optimiste du dossier en optant, comme souvent, pour le scénario du "verre à moitié plein". La conclusion d'un cessez-le-feu et sa tenue précaire ont suffi à réduire la probabilité des scénarios les plus pessimistes."Il ne fallait sans doute pas s'attendre à ce qu'un seul cycle de discussions débouche immédiatement sur des résultats", souligne Paul Diggle, chef économiste chez Aberdeen.

"La tenue même de négociations en face à face constitue déjà un progrès", juge l'analyste.Les indices effacent les stigmates du conflitSigne d'un retour au calme sur les marchés, le CAC 40 a désormais effacé une très grande partie de ses pertes liées à la guerre. Il évolue actuellement à moins de 3,8% de son record historique de plus de 8 642,2 points, touché le 26 février."Les actions sont restées relativement résilientes depuis le début du conflit et, alors que les fondamentaux économiques aux Etats-Unis comme à l'échelle mondiale se sont améliorés depuis le début de l'année, nous voyons un potentiel de hausse supplémentaire pour les actions à moyen terme", indique Philipp Bärtschi, le directeur des investissements chez Bank J. Safra Sarasin."Les secteurs exposés au pétrole devraient mener le rebond à court terme, tandis que le secteur technologique et les actions des marchés émergents devraient prendre le relais à moyen terme", prédit le stratège.

Série historique pour le Nasdaq, l'or noir marque le pasLe soulagement autour de l'Iran est aussi perceptible à Wall Street, où le Nasdaq ( 2%) a réussi à aligner hier une 10ème séance de hausse consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis novembre 2021.Le secteur pétrolier devrait cependant rester pénalisé par la consolidation des cours du brut sur fond d'espoirs d'une baisse des tensions au Proche-Orient.L'or noir, qui était monté à des sommets de près de quatre ans au début du mois, commence à subir des prises de bénéfice dans l'anticipation d'une baisse des tensions sur le dossier iranien.La révision à la baisse des prévisions de croissance de la demande mondiale par l'Agence internationale de l'énergie (IEA) a par ailleurs renforcé les anticipations d'une consommation plus modérée.Le baril de brut léger américain (WTI) recule de 0,1% à 91,1 dollars ce matin, contre un point haut à plus de 117 dollars la semaine passée, tandis que le Brent reprend timidement 0,8% à 95,6 dollars.

ASML sanctionné malgré le relèvement de ses objectifs annuelsLes investisseurs doivent par ailleurs digérer les résultats contrastés publiés ce matin par ASML, le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs.Si le groupe technologique a publié des performances de 1er trimestre meilleures que prévu et relevé dans la foulée ses prévisions annuelles en raison d'une demande toujours solide, il a aussi fait part d'objectifs de 2e trimestre inférieurs aux attentes.Le titre coté à New York lâchait plus de 2,2% en cotations électroniques suite à cette publication.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.