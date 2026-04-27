Pré-ouverture Les Bourses européennes sur leurs marques en attendant la Fed

publié le 28/04/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement mardi matin, une certaine prudence dominant les échanges alors que la Réserve fédérale américaine s'apprête à débuter sa réunion de deux jours dans un contexte de remontée des cours du pétrole et de craintes de réaccélération de l'inflation.

Une demi-heure environ avant le coup d'envoi de la séance, les contrats à terme sur le CAC 40, le DAX et l'Euro STOXX sont tous virtuellement inchangés, laissant entrevoir un début de journée à l'équilibre.Avant le pont du 1er mai, les investisseurs vont devoir faire face à trois journées particulièrement chargées et potentiellement décisives avec une avalanche de résultats trimestriels au programme, sans compter les nombreuses décisions de politique monétaire attendues de la part des grandes banques centrales mondiales.

Cap sur la politique monétaireLa Banque du Japon (BoJ) a ouvert le bal ce mardi en laissant ses taux d'intérêt inchangés, mais le fait que trois des neuf membres de son instance dirigeante aient proposé de relever les taux illustre les questionnements qui règnent au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes consécutives à la guerre au Moyen-Orient.Aucun changement de taux n'est attendu à Washington, où la Réserve fédérale ouvre aujourd'hui la réunion de son comité de politique monétaire avant son communiqué final prévu dans la soirée de demain, mais certains professionnels se demandent si la résurgence des pressions inflationnistes suite au choc énergétique dans le Golfe ne va pas amener la banque centrale à revoir ses plans.

"Le marché du travail américain est trop fébrile pour que la Fed considère une hausse de taux à la légère mais les tensions sur les prix (pétrole, semiconducteurs) sont trop visibles pour que la Fed considère une baisse de taux à la légère", rappelle Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM."Ainsi, sans développement marqué dans un sens ou dans l'autre, la Fed se trouve dans une situation où le statu quo devrait prévaloir un moment", prophétise le stratégiste.Les investisseurs devraient par ailleurs opter pour la prudence alors que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) doivent encore rendre leurs décisions jeudi.Les intervenants devraient rester attentifs, en parallèle, aux derniers développements sur le front géopolitique, alors qu'une nouvelle proposition iranienne déposée par le biais des médiateurs pakistanais serait "en cours d'examen" par la Maison Blanche.

La "Big Tech" à l'épreuve des résultatsLa perspective d'une impressionnante vague de résultats d'entreprise, notamment du côté de la "Big Tech" américaine, vient ajouter à la nervosité ambiante.Les publications des poids lourds Apple, Alphabet, Amazon et Meta seront particulièrement scrutées alors qu'un récent "rally" des valeurs technologiques, semi-conducteurs en tête, a porté hier l'indice Nasdaq à de nouveaux plus hauts absolus.Si ces résultats devaient dépasser les attentes et s'accompagner de prévisions encourageantes, cela viendrait apporter de l'eau au moulin de ceux qui jouent le train de la hausse avec la thématique de nouveau en vogue de l'IA.La semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats américains, les sociétés devant dévoiler leurs comptes représentant à elles seules une capitalisation de plus de 29 000 milliards de dollars au total, selon les calculs de SG.Pour les technologiques, de loin le secteur le plus en vue à Wall Street sur le mois écoulé avec une hausse de plus de 20%, les équipes de FactSet prévoient en moyenne une progression de 29,1% des bénéfices au 1er trimestre, soit près du double de la croissance attendue pour l'ensemble de la cote américaine ( 15,1%).

Les Bourses asiatiques ont globalement évolué dans le rouge, l'indice Nikkei de Tokyo cédant plus de 1,2% après les annonces mitigées de la BoJ. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale limitait quant à lui son repli autour de 0,3%.La Bourse de New York avait fini sur une note irrégulière lundi, tiraillée entre la bonne tenue des valeurs cycliques d'une part et le repli du secteur de la consommation de l'autre.L'indice Dow Jones a fini en baisse de 0,1%, le S&P 500 grignotait 0,1% tandis que le Nasdaq Composite avançait de 0,2%.Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat européens se tendent de nouveau alors que les investisseurs misent sur une hausse de taux, voire deux, de la part de la Banque centrale européenne d'ici à la fin de l'année.Celui du Bund allemand remonte à 3,03% contre 3% exactement hier, tandis que son équivalent français s'établit à 3,68%, à comparer à 3,64% hier.L'euro repart à la baisse face au dollar à 1,1720, illustrant un regain de nervosité avant les réunions de la Fed puis de la BCE.Alors que Washington se penche sur la dernière offre de Téhéran, les cours du pétrole restent orientés à la hausse. Le prix du baril de Brent se traite en hausse de 1,5%, juste en dessous du seuil de 110 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cote autour de 97,8 dollars, lui aussi en hausse de 1,5%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.