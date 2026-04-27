Mi-séance Ciel bleu en Europe, la Fed et la BCE en ligne de mire

publié le 28/04/2026

(Zonebourse.com) - En ordre dispersé dans la matinée, les principales places du Vieux Continent évoluent en territoire positif à mi-séance dans l'attente des décisions monétaires. Le CAC 40 progresse de 0,22 % à 8 159 points tandis que l'Euro Stoxx 50 avance de 0,33% à 5 879 points.

Cette dernière semaine du mois d'avril est dominée par l'actualité des banques centrales. La Banque du Japon a laissé son taux directeur inchangé à l'issue de sa réunion, une décision qui renforce la probabilité d'un relèvement dès le mois de juin. La Fed est désormais attendue demain soir, avant la BCE et la Banque d'Angleterre jeudi.

"Bien que le souvenir de l'inflation reste vif chez les consommateurs, le choc énergétique actuel est moins important qu'en 2022 et la marge de manoeuvre budgétaire des Etats est plus limitée. Compte tenu de ces facteurs, demande en repli, pressions persistantes sur les prix des matières premières et contraintes budgétaires, la BCE devrait rester prudente", estime Bénédicte Kukla, chief strategist chez Indosuez Wealth Management.

Sur le front géopolitique, l'impasse persiste, même si une nouvelle proposition iranienne est "en cours d'examen", selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, après des informations de presse évoquant une offre transmise via des médiateurs pakistanais.Par ailleurs, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a indiqué que la double menace des roquettes et des drones du Hezbollah pro-iranien justifiait la poursuite des opérations militaires au Liban.

Alors que le statu quo prévaut concernant le détroit d'Ormuz, le baril de Brent recule de 3,55% à 104,43 dollars. Les valeurs en mouvementAir Liquide (-4,31%) recule nettement et fait figure de lanterne rouge du CAC 40 après la publication d'un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre, pénalisé par une demande atone en Europe et en Asie. A l'inverse, Nexans ( 8,19%) signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120, derrière Worldline ( 11,07%), après avoir publié des revenus trimestriels conformes aux attentes et annoncé une acquisition sur le marché porteur des centres de données aux États-Unis.

Canal ( 2,18%) progresse après avoir annoncé son intention de s'introduire en Bourse en Afrique du Sud le 3 juin, à la suite du rachat de MultiChoice l'an dernier. Déjà coté à Londres, le groupe deviendra la première entreprise française à rejoindre la Bourse de Johannesburg.BP ( 3,18%) est également bien orienté après la publication d'un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre, supérieur aux attentes et en nette progression sur un an.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,25% face au dollar, à 1,1694 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.