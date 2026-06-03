Ouverture Le cessez-le-feu conditionnel au Liban soulage les marchés

publié le 04/06/2026

(Zonebourse.com) - Une légère détente est à l'oeuvre sur les marchés après qu'Israël et le Liban se sont mis d'accord pour mettre en oeuvre un cessez-le-feu et créer des zones pilotes sous contrôle libanais. Cette annonce provoque une légère détente sur le pétrole et relance les indices : en Europe, Paris s'octroie 0,8%, à 8 215 points, et devance Francfort ( 0,5%) et Londres ( 0,1%).

Les marchés estiment visiblement que la cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah pourrait lever un point de blocage majeur dans les négociations entre Washington et Téhéran. Hier, Téhéran notait "des signes perceptibles d'intensification des initiatives politiques en vue d'un accord".Conséquence, les cours du pétrole repartent à la baisse avec -0,8% pour le Brent, autour de 97 USD le baril.

Aux Etats-Unis, la campagne guerrière au Moyen-Orient est de plus en plus critiquée, à la fois pour son coût et pour la déstabilisation du commerce mondial qu'elle engendre. Au cours de la nuit, la Chambre des représentants a d'ailleurs voté contre la guerre en Iran par 215 voix contre 208. Cette mesure reste malgré tout essentiellement symbolique car Trump dispose d'un droit de veto...L'Europe continue parallèlement son effort de réarmement.

Fitch estime ce matin que les dépenses militaires allemandes devraient augmenter d'environ 1 point de pourcentage du PIB entre 2025 et 2028.Pour rappel, les pays européens membres de l'OTAN ont convenu l'été dernier de porter leurs dépenses de défense de 2 à 3,5% du PIB d'ici 2035 selon la définition de l'Alliance atlantique, avec un objectif global de 5% du PIB en incluant les dépenses liées à la défense au sens large."L'Allemagne est le pays européen dont l'économie bénéficiera le plus du réarmement militaire du continent", analyse-t-on chez Fitch.

Les valeurs en mouvementDu côté des marchés, l'indice parisien est tiré ce matin par Capgemini ( 4,7%), qui profite d'une note de Bank of America réitérant sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 139 EUR. Suivent Dassault Systèmes ( 3,6%) ainsi que le luxe avec 2,5% pour Kering et LVMH.En revanche, STMicro recule de 3,3%, victime de prises de bénéfices après des gains impressionnants de 14% en une semaine, 45% en un mois et 147% en trois mois.Par ailleurs, Abivax progresse de 11% après une chute de près de 40% en début de semaine. La biotech française connaît un rééquilibrage.

Portzamparc reste à conserver et relève son objectif de cours de 63 à 70 EUR, tandis que Stifel maintient sa recommandation à acheter, malgré un objectif abaissé de 142 à 115 EUR.Par ailleurs, Rémy Cointreau s'adjuge 9% après avoir annoncé un retour à une croissance organique durable de ses revenus.En Europe, Roche Holding lâche aussi 5% après que Jefferies a confirmé son conseil "vendre" et un objectif de cours à 230 CHF, soit près de 25% en dessous du cours actuel.Parmi les baisses, Pirelli abandonne 5% après que le spécialiste américain de la vente à découvert Grizzly Research a pointé ses liens avec la Russie.

Les inscriptions au chômage US, seul indicateur du jourSur le front des statistiques, l'agenda est particulièrement léger aujourd'hui. Les intervenants se contenteront des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, dont la publication est prévue à 14h30. Les économistes tablent sur 213 000 nouvelles inscriptions au cours de la semaine passée.Sur le marché des changes, l'euro évolue sans direction marquée face au billet vert, autour de 1,16 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.