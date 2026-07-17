Fermeture Entre tensions au Moyen-Orient et attente de la BCE, les marchés restent prudents

publié le 20/07/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens ont clôturé cette première séance de la semaine sur une note globalement positive. Le CAC 40 s'est adjugé 0,02% à 8 340 points et l'Euro Stoxx 50 a fini par engranger 0,07 %. Le FTSE 100 britannique a, pour sa part, reculé de 0,71%.

A Wall Street, la tendance est mitigée. Vers 17h50, le Dow Jones abandonnait 0,25%, tandis que le Nasdaq avançait de 0,65%. Les investisseurs continuent de surveiller de près la situation géopolitique au Moyen-Orient. Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir mené des frappes contre des hangars de stockage de matériel militaire américain situés en Arabie saoudite et au Qatar, en représailles, selon eux, aux opérations de l'armée américaine.

Ces attaques interviennent alors que les Etats-Unis ont bombardé des cibles iraniennes pour la neuvième nuit consécutive, après la mort de trois soldats américains au Moyen-Orient ce week-end. En réponse, Téhéran a également revendiqué des attaques contre deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz, alimentant les inquiétudes sur la sécurité des approvisionnements énergétiques mondiaux. Dans le même temps, les rebelles houthis du Yémen ont annoncé un blocus maritime contre l'Arabie saoudite.

Malgré cette nouvelle escalade militaire, l'Iran affirme que les canaux diplomatiques restent ouverts. Selon Téhéran, des discussions indirectes avec les Etats-Unis se poursuivent par l'intermédiaire de pays médiateurs, laissant entrevoir la possibilité d'une désescalade.Sur le marché pétrolier, le Brent demeure à un niveau élevé, autour de 88 dollars le baril, mais s'éloigne de son pic matinal au-dessus de 91 USD.La saison des résultats entre dans une phase décisive. Alphabet et Tesla publieront leurs comptes après la clôture de Wall Street le 22 juillet, avant Intel mercredi.

La semaine prochaine, ce sera au tour de Microsoft, Amazon et Meta Platforms de dévoiler leurs performances. A Paris, le CAC 40 a été dominé par STMicroelectronics ( 2,06%) et Dassault Systèmes ( 1,45%) tandis que Saint-Gobain (-1,85%) a fermé la marche de l'indice.Par ailleurs, Arkema a reculé de 2,78%, Morgan Stanley étant passer de surpondérer à pondération en ligne sur l'action du chimiste français. A la Bourse de Londres, Ryanair (-4,55%) a annoncé un bénéfice en baisse de plus d'un tiers, une contre-performance plus marquée qu'anticipé par les analystes.La BCE en ligne de mireDu côté des banques centrales, la réunion de la BCE de ce jeudi ne devrait pas réserver de surprise.

Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, estime que 3l'institution maintiendra ses taux d'intérêt inchangés tout en conservant une approche strictement dépendante des données. Si l'inflation sous-jacente montre des signes de ralentissement, la volatilité persistante des prix de l'énergie justifie, selon lui, une certaine prudence". AllianzGI continue ainsi de considérer qu'une nouvelle hausse des taux après l'été demeure le scénario le plus probable, même si cette perspective n'est pas encore pleinement intégrée par les marchés.Même constat chez Amundi Investment Institute. Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie, anticipe "un statu quo de la BCE dans un environnement marqué par les tensions au Moyen-Orient et les récentes évolutions du cadre de politique monétaire".

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,16% à 1,1409 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.