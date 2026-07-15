Fermeture Fin de série pour le CAC 40 malgré la performance de Publicis

publié le 16/07/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens ont terminé la séance de jeudi sur une note mitigée. Si Londres et Amsterdam sont parvenues à clôturer dans le vert, les principales places continentales ont fini en baisse. A Paris, le CAC 40 a mis un terme à une série de cinq séances consécutives de hausse, cédant 0,05%.

L'Euro Stoxx 50 s'est octroyé 0,05%. Francfort a reculé de 0,53% tandis que Londres a progressé de 0,54%. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluaient en ordre dispersé. Vers 17h45, le Nasdaq cédait 0,73%, toujours affecté par la faiblesse des valeurs liées aux semi-conducteurs.Le secteur technologique a pesé sur la tendance européenne après le plongeon des fabricants asiatiques de mémoires.

SK Hynix et Samsung Electronics ont été lourdement sanctionnés à Séoul, prolongeant le mouvement de repli observé la veille à Wall Street. A Paris, STMicroelectronics a perdu 4,91%, tandis que Soitec a chuté de 7,4%.Même les résultats solides de TSMC n'ont pas suffi à raviver l'enthousiasme. En haut du palmarès du CAC 40, Publicis ( 3,07%) s'est distingué pour cette entrée dans la saison des publications parisiennes.

Le groupe publicitaire a dépassé les attentes au deuxième trimestre et légèrement relevé sa prévision de croissance organique du revenu net pour 2026.Parmi les autres dossiers suivis, Sodexo ( 2,18%) a présenté sa nouvelle feuille de route à moyen terme. Uber a par ailleurs lancé une offre publique d'achat sur Delivery Hero ( 0,17%), valorisant le spécialiste allemand de la livraison de repas à environ 14,8 MdsUSD, soit près de 12,9 milliards d'euros.

Sur le marché pétrolier, le Brent a reculé pour la première fois en quatre séances, autour de 84,70 USD le baril, fragilisant notamment TotalEnergies (-1,49%). Les investisseurs restent néanmoins très attentifs à l'escalade des tensions entre Washington et Téhéran. Selon Reuters, l'Iran aurait demandé aux Houthis du Yémen de se tenir prêts à fermer le détroit de Bab el-Mandeb si les Etats-Unis frappaient ses infrastructures électriques. Cette route stratégique relie la mer Rouge au golfe d'Aden et constitue un passage majeur pour le transport maritime et les flux énergétiques mondiaux.

Donald Trump envisagerait également d'élargir les opérations militaires américaines et aurait évoqué la possibilité de prendre le contrôle de l'île de Kharg, qui abrite le principal terminal d'exportation de pétrole iranien. Si les marchés ne cèdent pas à la panique, ils continuent d'intégrer ce risque géopolitique après plusieurs jours de remontée des cours de l'énergie.Sur le front des statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est nettement amélioré en juillet, passant de 10,3 à 41,4, alors que les analystes tablaient sur 12,7. Il atteint ainsi son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont également ressorties inférieures aux attentes, à 208 000 contre un consensus de 217 000, après 216 000 la semaine précédente. Ces indicateurs confirment la résilience de l'économie américaine, mais pourraient aussi inciter la Réserve fédérale à maintenir une politique monétaire prudente.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,19% à 1,1448 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.