Pré-ouverture Les actions en Europe indécises faute de catalyseur

publié le 16/07/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand mouvement jeudi à l'ouverture en l'absence d'informations notables à même d'indiquer aux investisseurs la direction à suivre et de faire véritablement bouger les marchés.D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien ( 0,2%) et l'Euro STOXX 50 ( 0,4%) devraient ouvrir en très légère hausse, mais le DAX allemand se dirige lui vers un début de séance sans changement ou presque.

La séance de mercredi avait permis au CAC 40 d'aligner une cinquième séance consécutive de hausse, mais le fait que l'indice parisien n'ait guère progressé ( 1,5%) dans l'intervalle montre à quel point les investisseurs restent sur le qui-vive.L'accumulation des risques géopolitiques, de la remontée des prix de l'énergie et du coup d'envoi de la saison des résultats incitent les intervenants à faire preuve de prudence plutôt que d'adopter des prises de positions tranchées.Même la dynamique positive générée mardi par les chiffres rassurants de l'inflation américaine, qui écartent temporairement la menace d'une prochaine hausse des taux de la Fed, s'est essoufflée, la crainte d'un retour d'une inflation durablement élevée à terme n'ayant pas totalement disparu.

Toujours l'impasse diplomatiqueLes traders gardent en effet les yeux rivés sur la reprise de frappes militaires américaines en Iran et le nouveau blocage du détroit d'Ormuz, qui ont fait remonter les cours du pétrole de près de 20% depuis le point bas de début juillet."Le scepticisme gagne face aux tensions au Moyen-Orient, alors que l'espoir d'une issue rapide au conflit semble désormais s'évanouir", note Andreas Lipkow, l'analyste marché en chef de CMC Markets.Dans le Golfe, les négociations entre la Maison blanche et Téhéran restent toujours au point mort, chaque camp accusant l'autre de bloquer la situation.L'armée iranienne a annoncé, jeudi matin, avoir ciblé des installations militaires américaines en Jordanie avec des drones, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes sur son territoire.

Dans ce contexte toujours tendu, la Bourse de New York a fini sur une note mitigée mercredi, avec des prises d'initiatives qui se sont avérées limitées au final.Consolidation à plat à New York, coup de froid à TokyoL'indice Dow Jones a progressé de 0,29% à 52 658,6 points, le S&P 500, plus large, gagnait 0,38% à 7 572,4 points, tandis que le Nasdaq 100 terminait en léger repli de 0,28% à 29 502,6 points.Les places américaines restent bloquées sous leurs sommets historiques et continuent de se heurter à des seuils techniques qui font office de solides résistances, un mouvement qui semble cependant s'apparenter à une simple phase de stabilisation selon les spécialistes."D'un point de vue technique, on se situe clairement dans une phase de saine consolidation dans une tendance haussière toujours intacte, et pas du tout sur le début d'un vrai décrochage", rassure Zaheer Anwari, le directeur général de The Revacy Fund, un fonds alternatif basé au Luxembourg.

L'orientation des contrats à terme préfigure actuellement une ouverture en légère hausse à Wall Street ce jeudi.La frilosité des marchés est plus nette en Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo décrochait de quasiment 3% en fin de séance.Les résultats comme seul élément moteurAvec la saison des résultats qui bat son plein, les investisseurs se préparent à quelques publications de premier plan, notamment celles du fondeur taïwanais TSMC, afin de disposer de nouveaux éléments la thématique porteuse de l'essor des puces alimentant l'IA.GE Aerospace, US Bancorp et UnitedHealth publieront aussi leurs comptes trimestriels à la mi-journée, avant la publication très attendue de Netflix plus tard dans la soirée.Des données sur les ventes au détail, les inscriptions au chômage et les promesses de ventes dans l'immobilier figurent aussi à l'agenda de l'après-midi aux Etats-Unis.Sur les marchés obligataires, l'heure est à la stabilisation des rendements après la hausse marquée des dernières semaines.

Côté américain, le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 4,5450%.Du côté des devises, le dollar cède quelques fractions face à l'euro, qui en profite pour revenir non loin de 1,1470 face au billet vert.Le marché pétrolier cède une partie de ses gains des dernières séances sur des prises de bénéfice après avoir atteint des plus hauts d'un mois. Le baril de Brent lâche 0,4% sous 84,6 USD et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,2% à 79,4 USD après avoir dépassé les 81 USD mardi.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.