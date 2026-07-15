Pré-ouverture Repli en vue en Europe sur fond d'inquiétudes moyen-orientales

publié le 17/07/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens devraient ouvrir dans le rouge vendredi, dans le sillage du repli des places asiatiques, alors que les tensions au Moyen-Orient continuent d'alimenter l'aversion au risque. Selon les contrats à terme, le CAC 40 est attendu en recul de 0,85%, le DAX de 0,79 % et le FTSE 100 de 0,36%.

Hier, Wall Street a terminé dans le rouge, pénalisée par le fort repli des valeurs des semi-conducteurs, qui a entraîné l'ensemble du secteur technologique. Ce mouvement a relégué au second plan des indicateurs économiques américains pourtant rassurants ainsi que des premiers résultats d'entreprises globalement solides.En Asie, la Bourse de Tokyo a chuté de 5,2%, tandis que le Kospi sud-coréen a déraillé de 6,37%, également plombé par les dégagements sur les valeurs technologiques.

Sur le plan géopolitique, l'escalade militaire entre les Etats-Unis et l'Iran reste toujours au coeur des inquiétudes des investisseurs. Washington a mené, dans la nuit, une sixième série de frappes consécutives contre des infrastructures iraniennes. En riposte, Téhéran affirme avoir ciblé des installations militaires américaines au Koweït à l'aide de drones explosifs. Le Koweït, le Qatar et Bahreïn ont indiqué avoir intercepté plusieurs drones et missiles iraniens, tandis que les sirènes d'alerte ont retenti à deux reprises à Bahreïn.

Cette montée des tensions ravive les inquiétudes concernant la sécurité de l'approvisionnement énergétique mondial. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a averti que la poursuite du conflit pourrait menacer les flux pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz.Des valeurs en mouvement Amundi a annoncé les modalités définitives de l'introduction en Bourse de SBI Funds Management, sa filiale indienne. Le prix de l'opération a été fixé à 574 roupies (5,21 euros) par action, soit le haut de la fourchette indicative.

Cette opération devrait permettre au gestionnaire d'actifs français de dégager une plus-value nette, après impôts et coûts, d'environ 300 millions d'euros.ADP a, de son côté, revu à la baisse sa prévision de croissance du trafic passagers à Paris pour 2026. Le groupe table désormais sur une progression de 0,5%, contre une estimation précédente comprise entre 1,5% et 2,5 %. Cette révision reflète notamment les réductions de capacités des compagnies aériennes liées au conflit au Moyen-Orient ainsi que l'augmentation des coûts du carburant.Par ailleurs, les investisseurs suivront de près plusieurs statistiques américaines, parmi lesquelles les permis de construire, les mises en chantier, les prix à l'importation, la production industrielle ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

En Europe, l'attention se portera sur les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro pour le mois de juin.Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,02% à 1,1448 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.